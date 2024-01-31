Самарцев в возрасте от 14 до 21 приглашают стать участниками лаборатории дизайна «БЕЗ ШАБЛОНА» 

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Музей «Зелёнка» приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 21 стать участниками лаборатории дизайна «БЕЗ ШАБЛОНА»



Это совершенно новый музейный формат, который поможет участникам лаборатории расширить свои знания о современном дизайне и о механизмах развития креативного мышления.



Благодаря специальным коротким упражнениям и под чутким кураторством Анастасии Ковалёвой (графический дизайнер, детский педагог), участники смогут раскрыть в себе скрытый творческий потенциал, а главное — попробуют что-то новое.



Расписание занятий:



