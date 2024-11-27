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Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
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Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины

27 ноября 2024 12:15
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Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины

В субботу, 30 ноября, в 17:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт музыкально-просветительская встреча под названием «Один день в ноябре». Последний осенний вечер этого года жители города смогут провести вместе с участниками ансамбля Самарской филармонии «Рандеву».

На импровизированной сцене отдела искусств библиотеки выступит дуэт Ольги Раскоповой (мандолина) и Валерия Ксенофонтова (гитара). Струнные инструменты, на которых играют исполнители, довольно редко объединяются в одном ансамбле – они принадлежат к разным эпохам. И всё-таки приглашённые музыканты хорошо знают, как на них можно сыграть в унисон, добившись завораживающего звучания, в котором соединяются изысканность барокко и гармоничность классицизма, непредсказуемость джаза и пронзительность танго.

Перед участниками вечера также выступит и музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова – автор и ведущая программы. Она расскажет собравшимся об интересных сюжетах из истории музыкальной культуры, навеянных атмосферой поздней осени.

Предстоящая встреча станет новым событием в рамках проекта «Музариум», проводимого в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Анонсы следующих музыкальных и просветительских вечеров в СОУНБ можно будет увидеть «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

30 ноября в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход на мероприятие предусмотрен по пригласительным билетам, забронировать которые можно на сайте СОУНБ либо по телефону: 8-846-335-68-73 до 29 ноября (включительно). Цена – 250 рублей. Оплата посредством безналичного расчета осуществляется на сайте СОУНБ, за наличный расчёт – в самой библиотеке в рабочее время (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30).

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Теги: Мероприятия

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