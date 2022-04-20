Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области завоевала серебряные медали.
В Астрахани завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине "футзал"
Завершается Декларационная кампания 2022 года
Жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая заявить доходы, полученные в течение 2021 года
В Самаре за сутки заболели 40 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей
Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей
Порядка 98 тысяч работников в России находятся в простое
Порядка 98 тысяч работников в России находятся в простое
Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов.
Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.03
-0.42
EUR 85.97
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"

20 апреля 2022 13:58
108
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"

Открытие состоится 21 апреля в 16.00 в Детской картинной галерее.

Выставка «Про Куйбышев. С любовью» знакомит с повседневной и художественной жизнью города 60-80-х годов прошлого века. Посетители увидят, в каких интерьерах жили куйбышевцы, что рисовали дети и носили модницы. Малые залы особняка объединены художественной линией выставки: это этюды куйбышевских художников из коллекции Сергея Рудняева, графика Александра Любимова и авторская чеканка, переживавшая в эти десятилетия настоящий ренессанс.

Начинается выставка с работ из коллекции музея – это детские рисунки 80-х годов, большая часть которых выполнена в изостудии при Областном доме работников просвещения. Время узнаётся в этих произведениях безошибочно. И это не только сюжеты и герои, среди которых пионеры и октябрята, папы-геологи и первые учительницы. Это и материальная данность работ: почти все они нарисованы на оборотных сторонах чертежей и обоев, самыми простыми красками, которые удавалось приобрести. В этом же зале воссоздан небольшой фрагмент интерьера с предметами мебели и быта, которые использовались в 60-80-х гг. А тему детства продолжают советские детские игрушки и педальные машинки из частной коллекции. 

Каминный зал представляет город и горожанок. На стенах – куйбышевские фотографии из архива Самарского областного государственного архива социально-политической истории. Они были сделаны фотокорреспондентами газеты «Волжская коммуна» и показывают, каким был  официальный взгляд на темы и героев, достойных публикации. Вместе с этими кадрами в зале выставлены фотографии куйбышевского и самарского фотографа, члена Союза журналистов России, Владимира Емеца. На них мы видим уже личный взгляд и привязанности автора - стиляг, друзей с Брода и подружек в модных платьях «new look». 

В окружении фотографий представлены платья и аксессуары из коллекции Ольги Казак. Они охватывают период от 40-х до 80-х годов с основным акцентом на 60-е и 70-е. Одиннадцать образов, среди которых и повседневные, и ультрамодные, не только показывают, как менялись фасоны и ткани, но и делают осязаемой повседневность женщин этого времени. Из аннотаций можно узнать, в каких ателье «шились» куйбышевские модницы, где находилась барахолка «Цыганка» и что привозили из заграничных командировок.

В одном из малых залов музея представлено больше сорока графических листов Александра Любимова (1897-1973 гг.). В этом году исполняется 125 лет со дня рождения этого блестящего художника-графика непростой судьбы, который, к сожалению, пока недооценён в художественной истории нашего города. Он получил лучшее художественное образование своего времени: сначала в Казанской художественной школе у Николая Фешина, а затем в Москве у профессора Дмитрия Кардовского. Несколько десятилетий Александр Любимов передавал традиции академического рисунка своим ученикам, многие из которых стали большими художниками. Кроме работы в Куйбышевском книжном издательстве и преподавания в нашем городе, Александр Любимов руководил изостудией в Новокуйбышевске. Она и сегодня продолжает свою работу и хранит рисунки, документы, книги и предметы натурного фонда, которые принадлежали Александру Любимову. Часть этих предметов можно будет увидеть на выставке.  

Продолжает художественную часть выставки живопись из коллекции Сергея Рудняева: этюды 50-80-х годов, преимущественно лирические пейзажи. Художники, представленные в этом зале, составляют «цвет» куйбышевской школы живописи. Это Геннадий Филатов, Марк Петров, Иван Комиссаров, Николай Шеин, Борис Галахов, Иван Тюрин, Алексей Андрианов, Николай Хальзев, Виктор Завацкий и другие. Многие из них при жизни писали в разных жанрах и манерах, но, удивительным образом, те работы, которые попали в коллекцию Сергея Рудняева, оказались гармонично объединены его вкусом и выбором, что видно даже по небольшой части коллекции.  

В подвале музея оборудована «красная комната», в которой представлен процесс ручной оптической печати. Он заключается в создании позитивного изображения на светочувствительной фотобумаге с негатива методом фотоувеличения. На фотобумаге после экспонирования создаётся скрытое изображение, а после лабораторной обработки получается фотография. Ещё в этом зале можно будет увидеть фототехнику второй половины XX века и узнать про этапы «ручной» печати, которой пользовались поколения фотографов до появления современных цифровых технологий. 

6+

 

Фото по теме
Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка.
19 апреля 2022, 20:19
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка. Спорт
403
Планируется, что только в очном формате в мероприятии примут участие 1900 человек.
19 апреля 2022, 17:47
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Планируется, что только в очном формате в мероприятии примут участие 1900 человек. Общество
465
Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в мероприятии "Международный день Земли"
19 апреля 2022, 13:14
Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в мероприятии "Международный день Земли"
Для маленьких гостей зоопарка проведут экологический квест. Культура
429
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
20 апреля 2022  14:05
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
143
названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
20 апреля 2022  10:52
Названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
339
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
20 апреля 2022  10:34
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
187
Темами для обсуждения стали вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе.
19 апреля 2022  21:59
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым в Москве
446
В рамках рабочей поездки в Москву Дмитрий Азаров проводит ряд встреч, по вопросам защиты на федеральном уровне социально значимых проектов.
19 апреля 2022  20:03
Ещё 5,8 млрд рублей будет направлено в Самарскую область в 2022 году на переселение граждан из аварийного жилья
1150
Весь список