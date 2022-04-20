Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"

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Открытие состоится 21 апреля в 16.00 в Детской картинной галерее.

Выставка «Про Куйбышев. С любовью» знакомит с повседневной и художественной жизнью города 60-80-х годов прошлого века. Посетители увидят, в каких интерьерах жили куйбышевцы, что рисовали дети и носили модницы. Малые залы особняка объединены художественной линией выставки: это этюды куйбышевских художников из коллекции Сергея Рудняева, графика Александра Любимова и авторская чеканка, переживавшая в эти десятилетия настоящий ренессанс.

Начинается выставка с работ из коллекции музея – это детские рисунки 80-х годов, большая часть которых выполнена в изостудии при Областном доме работников просвещения. Время узнаётся в этих произведениях безошибочно. И это не только сюжеты и герои, среди которых пионеры и октябрята, папы-геологи и первые учительницы. Это и материальная данность работ: почти все они нарисованы на оборотных сторонах чертежей и обоев, самыми простыми красками, которые удавалось приобрести. В этом же зале воссоздан небольшой фрагмент интерьера с предметами мебели и быта, которые использовались в 60-80-х гг. А тему детства продолжают советские детские игрушки и педальные машинки из частной коллекции.

Каминный зал представляет город и горожанок. На стенах – куйбышевские фотографии из архива Самарского областного государственного архива социально-политической истории. Они были сделаны фотокорреспондентами газеты «Волжская коммуна» и показывают, каким был официальный взгляд на темы и героев, достойных публикации. Вместе с этими кадрами в зале выставлены фотографии куйбышевского и самарского фотографа, члена Союза журналистов России, Владимира Емеца. На них мы видим уже личный взгляд и привязанности автора - стиляг, друзей с Брода и подружек в модных платьях «new look».

В окружении фотографий представлены платья и аксессуары из коллекции Ольги Казак. Они охватывают период от 40-х до 80-х годов с основным акцентом на 60-е и 70-е. Одиннадцать образов, среди которых и повседневные, и ультрамодные, не только показывают, как менялись фасоны и ткани, но и делают осязаемой повседневность женщин этого времени. Из аннотаций можно узнать, в каких ателье «шились» куйбышевские модницы, где находилась барахолка «Цыганка» и что привозили из заграничных командировок.

В одном из малых залов музея представлено больше сорока графических листов Александра Любимова (1897-1973 гг.). В этом году исполняется 125 лет со дня рождения этого блестящего художника-графика непростой судьбы, который, к сожалению, пока недооценён в художественной истории нашего города. Он получил лучшее художественное образование своего времени: сначала в Казанской художественной школе у Николая Фешина, а затем в Москве у профессора Дмитрия Кардовского. Несколько десятилетий Александр Любимов передавал традиции академического рисунка своим ученикам, многие из которых стали большими художниками. Кроме работы в Куйбышевском книжном издательстве и преподавания в нашем городе, Александр Любимов руководил изостудией в Новокуйбышевске. Она и сегодня продолжает свою работу и хранит рисунки, документы, книги и предметы натурного фонда, которые принадлежали Александру Любимову. Часть этих предметов можно будет увидеть на выставке.

Продолжает художественную часть выставки живопись из коллекции Сергея Рудняева: этюды 50-80-х годов, преимущественно лирические пейзажи. Художники, представленные в этом зале, составляют «цвет» куйбышевской школы живописи. Это Геннадий Филатов, Марк Петров, Иван Комиссаров, Николай Шеин, Борис Галахов, Иван Тюрин, Алексей Андрианов, Николай Хальзев, Виктор Завацкий и другие. Многие из них при жизни писали в разных жанрах и манерах, но, удивительным образом, те работы, которые попали в коллекцию Сергея Рудняева, оказались гармонично объединены его вкусом и выбором, что видно даже по небольшой части коллекции.

В подвале музея оборудована «красная комната», в которой представлен процесс ручной оптической печати. Он заключается в создании позитивного изображения на светочувствительной фотобумаге с негатива методом фотоувеличения. На фотобумаге после экспонирования создаётся скрытое изображение, а после лабораторной обработки получается фотография. Ещё в этом зале можно будет увидеть фототехнику второй половины XX века и узнать про этапы «ручной» печати, которой пользовались поколения фотографов до появления современных цифровых технологий.

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