Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина

72

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской приглашает на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина.

7 октября в 19:00 в Центральной городской библиотеке им. Крупской (ул. Маяковского, 19) состоится встреча «Репин в деталях» (12+), посвященная творчеству художника Ильи Репина.

Гостям представят интересные факты о картинах Ильи Репина, вместе с ними обсудят, как Репин стал «режиссером» своих работ, правда ли, что современники называли художникам поверхностным и непоследовательным, а также как и почему его творчество соединяет в себе лучшие черты русского реализма.

В программе также предусмотрена интерактивная игра, которая поможет подробно рассмотреть одно из произведений художника.

Напомним, в Самаре продолжается выставка одной картины «Бурлаки на Волге», которая является частью коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге и до 23 ноября представлена в Самарском областном художественном музее.