Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
В Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-1.11
EUR 95.64
-1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина

2 октября 2025 13:05
72
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской приглашает на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина.

7 октября в 19:00 в Центральной городской библиотеке им. Крупской (ул. Маяковского, 19) состоится встреча «Репин в деталях» (12+), посвященная творчеству художника Ильи Репина. 

 Гостям представят интересные факты о картинах Ильи Репина, вместе с ними обсудят, как Репин стал «режиссером» своих работ, правда ли, что современники называли художникам поверхностным и непоследовательным, а также как и почему его творчество соединяет в себе лучшие черты русского реализма.

В программе также предусмотрена интерактивная игра, которая поможет подробно рассмотреть одно из произведений художника. 

 Напомним, в Самаре продолжается выставка одной картины «Бурлаки на Волге», которая является частью коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге и до 23 ноября представлена в Самарском областном художественном музее.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
175
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
337
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
324
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
480
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2230
Весь список