Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи

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8 ноября в зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится Вечер вокальной, камерной и органной музыки «Под небом Италии» в этот день зрители, вместе с Юлией Марковой (меццо-сопрано), Екатериной Припусковой (лютня, мандолина), Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) будут наслаждаться яркой и красочной музыкой итальянских композиторов. Зрителей ждут необычные сочетания тембров и настоящее итальянское тепло и праздничность.

В программе вечера прозвучат произведения композиторов-итальянцев и тех, чья жизнь и творческая биография была тесно связана с этой страной, мы услышим музыку А. Вивльди, Д. Скарлатти, П. Локателли, Дж. Фрескобальди, А. Кальдара и др.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи. Юлия Маркова – давний друг Самарской кирхи, проникновенное меццо-сопрано и чуткий исполнитель итальянской музыки. Екатерина Припускова (Тольятти – Москва) выпускница Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке. Прошла обучение в Летней мандолинно-гитарной школе Giocoso (Австрия), Forum NRW Seminar fur Mandoline und Gitarre (Германия). Гастролировала в Норвегии, Германии, Австрии, Италии, Испании, Чехии, а также в городах России. Солистка Неаполитанского ансамбля «Серенада» МГИМ им. А. Г. Шнитке, участник ансамбля барочных мандолин Il Liutini Consort di Mosca и оркестра Symfusion Orchestra.

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