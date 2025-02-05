Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на Концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы», который состоятся 14 февраля 2025 г. в 18:00.

340 лет исполняется в этом году Иоганну Себастьяну Баху – вершине, с которой открывается все музыкальное прошлое и музыкальное будущее. Ушедший год был юбилейным для самого значительного русского поэта и писателя – Александра Сергеевича Пушкина.

Творческий проект Члена союза театральных деятелей самарской пианистки и органистки Наталии Зиньковской и Заслуженной артистки РФ Галины Канунниковой родился из бесконечного восхищения творчеством великого композитора и великого поэта. Слушателей ждут клавирные и органные сочинения И.С. Баха и стихи А.С. Пушкина.

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

14 февраля 2025 г. (пятница) 18:00

6+