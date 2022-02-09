Самарцев приглашают к участию в творческом конкурсе по изготовлению Маслён

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Принять участие в конкурсе могут как творческие коллективы, так и отдельные мастера.

Кукла должна быть высотой не менее 150 сантиметров. При создании можно использовать разные техники и материалы; конструкция должна быть устойчивой.

Маслена должна соответствовать одной из номинаций конкурса: «Оригинальное и современное авторское решение», «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы» и «Эко-кукла».

Заявки на участие в конкурсе «Самарская Маслена - 2022» принимаются до 1 марта по электронной почте: samara.maslena@gmail.com. К письму необходимо приложить три фотографии своей работы, а также заполненную заявку (https://samadm.ru/media/news/35249/).

Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева.