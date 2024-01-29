Самарцев приглашают на вечер камерной и органной музыки «От Баха до Элгара» в зал Самарской кирхи

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «От Баха до Элгара», который состоятся 2 февраля 2024 г. в 18.30.

В программе произведения И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха, Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, В. Беллини, Дж. Россини, Э. Элгара.

2 февраля 2024 г. (пятница) 18.30

6+

Исполнители:

• лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)

• Анна Лазанчина (флейта, Самара)

• Анна Карпова (орган, Самара)

Приглашенный солист вечера – Алексей Балашов явил себя как яркий солист, настоящий Паганини гобоя. Федеральная пресса так отзывается о музыканте: «Алексей Балашов, без преувеличения, – один из самых известных и востребованных гобоистов страны, чья сольная деятельность бурно развивается, благосклонно принятая профессионалами и публикой…». Лучший ученик Золотого гобоя России, профессора Московской консерватории А.Ю. Уткина, Балашов участвовал в мастер-классах таких известных гобоистов современности, как Франсуа Лелё (Франция), Кристиан Шмитт (Германия), Алексей Огринчук (Россия-Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия), Ласло Хадади (Франция) и др. Он один из немногих, кому удалось сделать блестящую карьеру в нашей стране в качестве солиста-гобоиста, поскольку в России десятилетиями складывалось отношение к гобою только как к оркестровому инструменту. Алексей Балашов много гастролирует по России и миру, является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, выступил с сольными концертами в 57 российских городах, а также с оркестрами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Астрахани, Самары, Ульяновска, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска, Томска и других городов.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)