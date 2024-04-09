Самарцев на выходных ждет несколько мероприятий в музее "Заварка"

59

12 апреля (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу 13 апреля Музей-галерея «Заварка» организует несколько событий.

В 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). Экскурсия пройдет в игровом формате. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего).

В 14.00 сотрудники «Заварки» предлагают отправиться на фотопрогулку «Детали доходного дома» (12+). Городская экспедиция позволит оценить количество доходных домов в Самаре и запечатлеть на снимках их современное состояние. Сделанные снимки объединят в несколько коллажей. Место встречи – Музей-галерея «Заварка». Вход на мероприятие – 250 рублей.

14 апреля (воскресенье) посетителей «Заварки» ждет несколько мероприятий.

В 11.00 состоится первое занятие (12+) нового курса «Дом, который...». Его будет вести искусствовед, дизайнер и педагог Дарья Волкова. Всего планируется три урока. На курсе можно будет познакомиться с искусством графики: узнать особенности создания тиражных графических произведений и научиться смотреть графику в музее. Кроме того, участники смогут создать собственные произведения в технике линогравюры по мотивам действующей в Музее-галерее «Заварка» выставки «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). На первом занятии участники прослушают вводную лекцию о печатной графике, познакомятся с материалами и составят эскизы композиций на тему выставки. Вход на мероприятие – 250 рублей.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).