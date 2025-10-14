Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»

125

15 октября в 19.00 в пространстве «ЦЕХ» центра культуры и отдыха «Станкозавод» пройдет лекция «Как я встретил ваш модерн» (12+). Режиссер, член Самарского регионального отделения ВООПИиК Даниил Сайко расскажет о пятисерийном фильме, посвященном архитектуре эпохи модерна в Самаре и бывших городах губернии.

Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория «Архитектурная среда» кофейни White Cup.

В 2022-2023 годах Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры реализовало проект «Модерн губернии» (12+) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Автором идеи и режиссером выступил Даниил Сайко.

Идея заключалась в исследовании и популяризации культурного наследия начала ХХ века на исторической территории Самарской губернии. Кроме Самары и Чапаевска в география охватывала города Бузулук (Оренбургская область), Димитровград (Ульяновская область), Балаково и Пугачев (Саратовская область).

Команда проекта изучила архивные материалы и научную литературу, публикации в прессе и блогах, пообщалась с местными экспертами, нынешними владельцами и жителями исторических домов, провела съемки памятников архитектуры в шести городах. Итогом стал многосерийный документальный фильм «Модерн губернии» и фестиваль «Дни модерна», в рамках которого прошли презентации кино, выставка и лекции федеральных экспертов в области истории архитектуры. Все пять серий доступны для просмотра в группе «ВООПИиК Самара» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/voopiik_samara

На лекции режиссер-документалист Даниил Сайко расскажет о проекте и работе над ним, покажет фрагменты фильма. Также речь пойдет о роли периферии в купеческом обществе начала ХХ века и о том, как «прекрасная эпоха» отразилась в далеких от Европы городах Самарской губернии.

15 октября 19.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)