Самарское джазовое Движение приглашает на IV Международный фестиваль джаза "Движение - 2025"

Совсем скоро в самарском культурном центре «Универ студия» состоится четвёртый международный джазовый фестиваль «Движение - 2025» - событие, которое уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира. (12+)

Фестиваль получил название в честь одноименной джазовой школы-студии - единственного места в области, где все желающие, вне зависимости от возраста, могут получить базовое джазовое образование. Созданная самарским саксофонистом Сергеем Равиным в 1998 году, студия за 25 лет воспитала множество музыкантов, которые добились признания на российской и международной сцене. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков - джазовый продюсер, музыкант, организатор и художественный руководитель фестиваля «Движение».

Гостей фестиваля, который начнется 20 ноября, ждет насыщенная и разнообразная программа от первоклассных музыкантов мирового уровня!

20 ноября «Движение - 2025» откроет концертная программа «Блюзовая волна», в которой примут участие коллективы «Lighthouse Blues Band» и «ХВОСТОВ + Ко» - в этом году блюз будет впервые представлен на нашем фестивале. «Lighthouse Blues Band» - самарская группа, которая исполняет настоящий блюз-рок: мощный, энергичный, с запоминающимися риффами - это та самая музыка, под которую бармену рассказывают о личных переживаниях! Второй участник концерта - «ХВОСТОВ + Ко» специализируется на «блюз-роке со средневолжским налётом», как его называют сами музыканты.

21 ноября состоится концерт, в первом отделении которого выступит «Квартет Дмитрия Сабурова» (г. Москва) при участии восходящей звезды российского (и уже международного) джаза - саксофониста-виртуоза Макара Кашицына. Квартет объединяет лучших артистов, покоривших своим талантом и мастерством сердца слушателей по всему миру. В программе выступления будет представлен спектр стилей, темпов и эпох.

Во втором отделении на сцену выйдет Вивиан Сессомс (США) - яркая вокалистка, которая сочетает в своем творчестве джаз, соул, хип-хоп и госпел. Её сценический стиль и голос вызывают глубокий эмоциональный отклик, а её выступления отличаются искренностью и силой выражения. Вивиан славится умением соединить разные музыкальные жанры и создать атмосферу близости с залом. Журналы «Rolling Stone» и «Billboard» хвалили её изысканный голос, а за годы карьеры она накопила опыт сотворчества с Шер, Майклом Джексоном, Пинк, Джо Кокером, Рюити Сакамото, Крисом Ботти, Кристиной Агилерой и многими другими суперзвёздами.

22 ноября впервые в Самаре выступит Кристиан Галвез (Чили), признанный маэстро бас-гитары в качестве ведущего инструмента. Его бас – не столько бас, сколько гитара с басовыми струнами: музыкант творит на ней всё, на что способен гитарист-виртуоз, используя гармонию и аккорды. Галвез — автор 14 альбомов, обладатель премии Altazor («лучшему джазовому исполнителю Латинской Америки») 2000 и 2004 годов и номинант «American Music Awards 2005». Музыкант работал с такими легендами, как Стэнли Кларк, Билли Кобхэм, Деннис Чемберс, Стэнли Джордан и многими другими. В концерте также принимают участие ударник Рональд Баэз и Оскар Писарро (орган Hammond).

Заключительный день фестиваля - 23 ноября - отведен детско-юношеской концертной программе, в которой могут принять участие все желающие, подав заявку. Не упустите шанс подарить вашему юному таланту незабываемые эмоции: это будет не просто выступление, а первый шаг в большое музыкальное будущее!

Кроме того, в этот же день о себе со сцены смогут заявить взрослые джазовые музыканты и коллективы, которые ищут новую публику и творческие связи, а также все, кто дышит джазом и хочет стать частью большого городского события. Город ждет живых ритмов, смелых импровизаций и вашей уникальной музыки!

Фестиваль «Движение - 2025» — это уникальная возможность услышать мировых джазовых звезд, зарядиться яркими впечатлениями и обрести вдохновение.

Самара заслуживает яркого джазового осеннего фестиваля - давайте создадим его вместе!

Ждем вас в КЦ «Универ студия», чтобы вместе наслаждаться джазом!