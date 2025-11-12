Самарское джазовое Движение приглашает на IV Международный фестиваль джаза "Движение - 2025"

Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарское джазовое Движение приглашает на IV Международный фестиваль джаза "Движение - 2025"

12 ноября 2025 11:00
177
Самарское джазовое Движение приглашает вас на IV Международный фестиваль джаза "Движение - 2025"

Совсем скоро в самарском культурном центре «Универ студия» состоится четвёртый международный джазовый фестиваль «Движение - 2025» - событие, которое уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира. (12+)

Фестиваль получил название в честь одноименной джазовой школы-студии - единственного места в области, где все желающие, вне зависимости от возраста, могут получить базовое джазовое образование. Созданная самарским саксофонистом Сергеем Равиным в 1998 году, студия за 25 лет воспитала множество музыкантов, которые добились признания на российской и международной сцене. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков - джазовый продюсер, музыкант, организатор и художественный руководитель фестиваля «Движение».

Гостей фестиваля, который начнется 20 ноября, ждет насыщенная и разнообразная программа от первоклассных музыкантов мирового уровня!

20 ноября «Движение - 2025» откроет концертная программа «Блюзовая волна», в которой примут участие коллективы «Lighthouse Blues Band» и «ХВОСТОВ + Ко» - в этом году блюз будет впервые представлен на нашем фестивале. «Lighthouse Blues Band» - самарская группа, которая исполняет настоящий блюз-рок: мощный, энергичный, с запоминающимися риффами - это та самая музыка, под которую бармену рассказывают о личных переживаниях! Второй участник концерта - «ХВОСТОВ + Ко» специализируется на «блюз-роке со средневолжским налётом», как его называют сами музыканты.

21 ноября состоится концерт, в первом отделении которого выступит «Квартет Дмитрия Сабурова» (г. Москва) при участии восходящей звезды российского (и уже международного) джаза - саксофониста-виртуоза Макара Кашицына. Квартет объединяет лучших артистов, покоривших своим талантом и мастерством сердца слушателей по всему миру. В программе выступления будет представлен спектр стилей, темпов и эпох.

Во втором отделении на сцену выйдет Вивиан Сессомс (США) - яркая вокалистка, которая сочетает в своем творчестве джаз, соул, хип-хоп и госпел. Её сценический стиль и голос вызывают глубокий эмоциональный отклик, а её выступления отличаются искренностью и силой выражения. Вивиан славится умением соединить разные музыкальные жанры и создать атмосферу близости с залом. Журналы «Rolling Stone» и «Billboard» хвалили её изысканный голос, а за годы карьеры она накопила опыт сотворчества с Шер, Майклом Джексоном, Пинк, Джо Кокером, Рюити Сакамото, Крисом Ботти, Кристиной Агилерой и многими другими суперзвёздами.

22 ноября впервые в Самаре выступит Кристиан Галвез (Чили), признанный маэстро бас-гитары в качестве ведущего инструмента. Его бас – не столько бас, сколько гитара с басовыми струнами: музыкант творит на ней всё, на что способен гитарист-виртуоз, используя гармонию и аккорды. Галвез — автор 14 альбомов, обладатель премии Altazor («лучшему джазовому исполнителю Латинской Америки») 2000 и 2004 годов и номинант «American Music Awards 2005». Музыкант работал с такими легендами, как Стэнли Кларк, Билли Кобхэм, Деннис Чемберс, Стэнли Джордан и многими другими. В концерте также принимают участие ударник Рональд Баэз и Оскар Писарро (орган Hammond).

Заключительный день фестиваля - 23 ноября - отведен детско-юношеской концертной программе, в которой могут принять участие все желающие, подав заявку. Не упустите шанс подарить вашему юному таланту незабываемые эмоции: это будет не просто выступление, а первый шаг в большое музыкальное будущее!

Кроме того, в этот же день о себе со сцены смогут заявить взрослые джазовые музыканты и коллективы, которые ищут новую публику и творческие связи, а также все, кто дышит джазом и хочет стать частью большого городского события. Город ждет живых ритмов, смелых импровизаций и вашей уникальной музыки!

Фестиваль «Движение - 2025» — это уникальная возможность услышать мировых джазовых звезд, зарядиться яркими впечатлениями и обрести вдохновение. 

Самара заслуживает яркого джазового осеннего фестиваля - давайте создадим его вместе!

Ждем вас в КЦ «Универ студия», чтобы вместе наслаждаться джазом!

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список