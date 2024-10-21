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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Это всё она» по пьесе Андрея Иванова. Режиссёр — Ольга Владимировна Рябова.

Сын перестаёт общаются с матерью после гибели отца, существование двух когда-то близких людей становится невыносимым. Будто под одной крышей оказались два чужих человека.

Мать пытается найти способ наладить отношения с сыном, но безуспешно. Тогда она идёт на решительный шаг - прибегает к помощи социальной сети. Виртуальная педагогика открывает для них обоих новый мир, но радикальность метода также таит опасность.

Принесёт ли виртуальный мир покой в их семью?

25 октября в 18:30

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Возрастная категория: 16+

Место: Областная научная библиотека (пр. Ленина, 14 А).

Фото: пресс-служба Самарского театра «Город»



