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Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год

13 декабря 2021 11:30
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Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год

22 декабря в 13-00 Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год! Встретить год Тигра смогут и дети, и взрослые. Мероприятие пройдет на свежем воздухе.
Гостей встретят герои русских сказок - Дед Мороз, Снегурочка и баба-Яга и расскажут о символе 2022 года - тигре.
Посетители зоопарка увидят показательное кормление амурских тигров - Кактуса и Кассандры.

Ребят ждут веселые конкурсы : «В гостях у сказки» ,«Отгадай сказочного героя», викторина о тиграх, загадки-обманки о животных, и новогодний хоровод. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии с верблюдом и камерунскими козами.
Всем посетителям подарят сувениры от зоопарка.

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Теги: Мероприятия

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