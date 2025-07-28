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Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» с триумфом представил новый спектакль на международном фестивале в Санкт-Петербурге

28 июля 2025 10:27
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Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» с триумфом представил новый спектакль «Заповедная» на международном фестивале в Санкт-Петербурге

Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» с триумфом представил новый спектакль «Заповедная» на международном фестивале в Санкт-Петербурге. Постановка, созданная на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, оживила древние легенды Жигулёвских гор.

С 18 по 20 июля петербургские зрители стали первыми, кто увидел это уникальное действо. Спектакль сочетает воздушную акробатику, рукотворные костюмы и инженерные находки с сюжетами самарского фольклора.

Фундамент сценария образуют художественные образы, созданные по легендам и мифам о заповедных, сакральных местах Самарской области: Жигулёвских горах, Самарской Луки, Каменной Чаши и других.

 «Мы подготовили этнический самобытный спектакль под открытым небом по мотивам фольклора самарского края. Не годы, а века прошли с тех пор, как слагались легенды на Руси. Многие из них не дошли до наших дней, а те, что дошли, медленно угасают, стираясь из народной памяти. Мы попытались собрать по крупицам устное творчество, рождённое на волжских берегах, и вдохнуть в него новую жизнь», — делятся авторы проекта.

В Самаре спектакль можно будет увидеть на Х юбилейном фестивале уличного искусства «Пластилиновый дождь» 16-17 августа в Струковском саду.

В этом году организаторы получили рекордное число заявок – сотни коллективов от Нового Уренгоя до Витебска боролись за право выступить перед самарской публикой. Гостей фестиваля ждёт многожанровый марафон: театральные постановки под открытым небом, мастер-классы и танцевальные перфомансы, арт-ярмарка и музыкальные выступления, масштабные инсталляции.

Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Самарской области, подтверждая статус региона как центра современного уличного искусства.

Фото: скрин видео, группа ВК театра

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