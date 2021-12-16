Самарский театр кукол приглашает на премьеру спектакля для взрослых «Ночь перед Рождеством»

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17 декабря в 18:00 в Самарском театре кукол состоится премьера спектакля для взрослых «Ночь перед Рождеством» (16+) по одному из самых известных произведений Николая Васильевича Гоголя.

"Знаменитая Диканька предстанет в нем вычурной и разноцветной, будто по ее улочкам и дворам прокатился отзвук яркого бразильского карнавала. На сцене будет царствовать цвет и свет. Сюжетные линии, переплетаясь, поведут нас от уютной горницы ведьмы Солохи к зияющей бездне преисподней, от тьмы, сгустившейся в черной избе колдуна Пацюка, к хрустальным вратам волшебного города-мечты Петербурга. Полные радости и озорства святочные гулянья обернутся нападением демонов ада, сам черт станет править балом на заснеженных улицах малороссийской деревушки и древние божества схлестнутся в решающей битве добра и зла", - рассказали в пресс-службе минкульта СО.

Эта мистическая фэнтези-комедия с элементами хоррора, песнями и танцами не оставит равнодушными никого!

Ставит спектакль для самарского зрителя творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер Яна Сарафанникова, художник Филипп Игнатьев и хореограф Юлия Потапова.