Самарский театр оперы и балета начинает свои гастроли в Таиланде

Сегодня, 7 октября, Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет первый спектакль в рамках 27-го Международного музыкального фестиваля музыки и танца в Бангкоке (Таиланд).

Напомним, что с 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова театр представит четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».

Гастроли имеют большое значение не только для самого театра и Самарской области, но и для России в целом. Культурная дипломатия – это важный инструмент, способствующий развитию и укреплению международных связей России, продвижению российской культуры за пределами страны.

В ноябре 2023 года в рамках пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значимость проведения данного фестиваля, как заметного события в мире искусства, а также назвал особыми отношения между Россией и Таиландом.

Особым событием гастролей станет благотворительный приём для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям будет показан первый акт самарской постановки балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик».

В 2015 году Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича уже принимал участие в Международном фестивале музыки и танца с двумя спектаклями (опера «Князь Игорь» А.Бородина, опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини) и гала-концертом.

Джаспал Сингх Уберой, Президент фестиваля: «Добро пожаловать, спасибо, что приехали в Бангкок! Кто-то из вас уже был здесь раньше, но люди, которые придут на наши спектакли, это уже другая аудитория, за 10 лет она поменялась. Хэдлайнером 27-го фестиваля являются спектакли «Флория Тоска» и «Аида». И это правда. Наши зрители ждут их с нетерпением. Я желаю вам счастливого пребывания в Бангкоке и прекрасного выступления».

Томихин Евгений Юрьевич, чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Таиланд: «Уже не первый год я являюсь свидетелем замечательного фестиваля музыки и танца в Бангкоке. Каждый год, благодаря господину Уберою и его команде, обязательно приезжают коллективы из России. Это титаническая работа, которую они делают на высоком уровне.

Я очень рад, что Самарский театр оперы и балета сюда приехал. У вас фантастическая программа – пять спектаклей. Такое редко бывает, чтобы какой-то один коллектив представил пять своих спектаклей – и опера, и балет. Уверен, публика вас вознаградит аплодисментами. Я хочу также поздравить всех с этим важным событием – вы привезли российскую культуру. Это важно! Вы – мостик между следующим годом культурных обменов России и Таиланда».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: «От имени всего коллектива театра, от тех, кто приехал и делал эти гастроли, хочу поблагодарить господина Убероя и всех, кто причастен к организации гастролей и нас так гостеприимно встретил. Поблагодарить и выразить надежду на дальнейшее тесное творческое сотрудничество».

Фото предоставлено САТОБ