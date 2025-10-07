Я нашел ошибку
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Самарский театр оперы и балета начинает свои гастроли в Таиланде

7 октября 2025 13:59
132
Самарский театр оперы и балета начинает свои гастроли в Таиланде

Сегодня, 7 октября, Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет первый спектакль в рамках 27-го Международного музыкального фестиваля музыки и танца в Бангкоке (Таиланд).

Напомним, что с 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова театр представит четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».

Гастроли имеют большое значение не только для самого театра и Самарской области, но и для России в целом. Культурная дипломатия – это важный инструмент, способствующий развитию и укреплению международных связей России, продвижению российской культуры за пределами страны.   

В ноябре 2023 года в рамках пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значимость проведения данного фестиваля, как заметного события в мире искусства, а также назвал особыми отношения между Россией и Таиландом. 

Особым событием гастролей станет благотворительный приём для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям будет показан первый акт самарской постановки балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

В 2015 году Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича уже принимал участие в Международном  фестивале музыки и танца с двумя спектаклями (опера «Князь Игорь» А.Бородина, опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини) и гала-концертом.

Джаспал Сингх Уберой, Президент фестиваля: «Добро пожаловать, спасибо, что приехали в Бангкок! Кто-то из вас уже был здесь раньше, но люди, которые придут на наши спектакли, это уже другая аудитория, за 10 лет она поменялась.  Хэдлайнером 27-го фестиваля являются спектакли «Флория Тоска» и «Аида». И это правда. Наши зрители ждут их с нетерпением. Я желаю вам счастливого пребывания в Бангкоке и прекрасного выступления».

Томихин Евгений Юрьевич, чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Таиланд: «Уже не первый год я являюсь свидетелем замечательного фестиваля музыки и танца в Бангкоке. Каждый год, благодаря господину Уберою и его команде, обязательно приезжают коллективы из России. Это титаническая работа, которую они делают на высоком уровне.

Я очень рад, что Самарский театр оперы и балета сюда приехал. У вас фантастическая программа – пять спектаклей. Такое редко бывает, чтобы какой-то один коллектив представил пять своих спектаклей – и опера, и балет. Уверен, публика вас вознаградит аплодисментами. Я хочу также поздравить всех с этим важным событием – вы привезли российскую культуру. Это важно! Вы – мостик между следующим годом культурных обменов России и Таиланда».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: «От имени всего коллектива театра, от тех, кто приехал и делал эти гастроли, хочу поблагодарить господина Убероя и всех, кто причастен к организации гастролей и нас так гостеприимно встретил. Поблагодарить и выразить надежду на дальнейшее тесное творческое сотрудничество».

Фото предоставлено САТОБ

В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
