Передача ВПЧ осуществляется исключительно от человека к человеку.
Эксперт: утверждение о том, что бородавки возникают вследствие контакта с жабами или лягушками - миф
В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов России, которые соревновались в 7 дисциплинах адаптивного футбола.
Второй этап всероссийских соревнований «Стальная воля»  завершился в Самаре 
Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной
Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной
В Госдуме считают, что «Карта Достоевского» может привить любовь к чтению и отечественным издателям.
В ГД предложили ввести «Карту Достоевского» подросткам возрастом от 14 до 18 лет
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
8 сентября в регионе без осадков, до +25°С
Алиханов отметил развитие парфюмерной отрасли в РФ
Алиханов отметил развитие парфюмерной отрасли в РФ
В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму
В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму
Самарский театр драмы откроет 175-й сезон премьерой спектакля «Неаполитанские каникулы»

7 сентября 2025 14:35
176
Комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди.

12, 13, 14 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру спектакля «Неаполитанские каникулы» (16+). Этой постановкой театр откроет 175-й юбилейный сезон на большой сцене.

Искромётную комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди. Самарская публика знает его как постановщика любимого хита «Ladies' Night». Также маэстро ставил на самарской сцене «Венецианские близнецы», «Танцевальный марафон», «Пули над Бродвеем», «Человек и джентльмен».

Написанная столетие назад, комедия Скарпетты актуальна до сих пор и пользуется большой популярностью в России. Несмотря на то, что действие происходит в Италии, юмор будет близок и понятен каждому зрителю.

Молодой Чичилло беззаботно прожигает жизнь в Неаполе, вводя в заблуждение богатого провинциального родственника. Феличе Шошамокка уверен, что на высылаемые им деньги племянник получил диплом психиатра и открыл в городе лечебницу для душевнобольных. Однажды Феличе сообщает, что едет с семейством в Неаполь навестить Чичилло и уговорить «опытного врача» переехать работать на родину, где строится психиатрическая клиника. Племянник в панике. Во всём признаться дядюшке? Ни за что! Легче найти какой-нибудь дом и полтора десятка сумасшедших. Да и что такое безумие? Когда любой человек во власти идеи, чем-то или кем-то увлечён, разве похож он на адекватного?..

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Весь список