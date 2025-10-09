Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли

80

Самарский академический театр драмы им. М. Горького показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли: «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+) Александра Пушкина и комедию «Шесть блюд из одной курицы» (16+) Ганны Слуцки.

Выездные спектакли были доступны юным зрителям по «Пушкинской карте». Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов. Многие классные руководители привели на спектакли школьников.

Учитель химии школы №4 п.г.т. Алексеевка Оксана Петина пришла со своими учениками на «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях»: «Я думаю, что эта подача более близка молодёжи нашей, моему шестому классу. Им было интересно видеть то, как артисты передают танцем и движением то, о чём говорится в тексте Пушкина. Я сама очень люблю Самарский драматический театр имени Горького, со следующего года планирую возить свой класс в Самару, чтобы они видели эти постановки на театральной сцене».

Народная артистка России Жанна Романенко тоже была впечатлена поездкой и встречей со зрителями Кинельского района: «Нас принимали очень тепло! Такой адекватный, органичный, живой зрительный зал, волна сразу пошла от зрителей к нам, артистам, а ответная наша – в зал. Зрители очень благодарили, приглашали снова приехать. Надеюсь, что мы встретимся с ними и в нашем родном театре».

Фото: минкульт СО