Самарский Шостакович опера балет готовится к премьере балета «Крылья. Время любить»

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28 июня в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представит премьеру балета «Крылья. Время любить».

Когда-то, на заре мироздания, в мире, лишённом любви и погружённом в холод и мрак, царила тишина. Серые люди-коконы населяли это безжизненное пространство, пока в небе не появились два белых парящих орла... «Крылья. Время любить» – это хореографическая притча о любви, созданная на основе рассказа В.А. Заренкова «Орлы и Люди».

Вместе с хореографом Александрой Тихомировой создатели спектакля рассказывают историю, в которой переплетаются судьбы двух пар - людей и птиц. Спектакль заставляет задуматься о вечных ценностях, о хрупкости человеческого счастья, о силе верности и любви, способной преобразить этот мир.

Либретто Вячеслава Заренкова и Александры Тихомировой по мотивам произведения Вячеслава Заренкова «Орлы и Люди»

Композитор – Михаил Крылов

Музыкальная редакция и аранжировка лауреата Государственной премии Республики Беларусь Олега Ходоско

Хореограф, балетмейстер-постановщик – обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной премии РБ Александра Тихомирова

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик – народный художник России Вячеслав Окунев

Художник по свету – заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Художник по видеоконтенту – Виктория Злотникова

Дирижер – Алишер Бабаев