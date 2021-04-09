Самарский онлайн фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» приглашает участников

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Открытый областной межнациональный онлайн фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» приглашает к участию иностранных студентов и творческие коллективы, включающие иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области.

Фестиваль проводится в рамках проекта «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России: Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторы: АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» и ГКУ СО «Дом дружбы народов».

Цель: гармонизация межнациональных отношений в Самарской области, укрепление взаимного уважения традиций и обычаев разных народов.

Задачи фестиваля:

содействие в адаптации и интеграции иностранных студентов;

ознакомление молодежи с культурой и традициями народов России, проживающих в Самарской области, и других стран;

выявление талантливой молодежи среди иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области;

налаживание взаимодействия между иностранными студентами и национальными общественными объединениями Самарской области.

Фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» проводится дистанционно, в формате онлайн по видеозаписям.

Подать заявку на фестиваль могут иностранные студенты и творческие коллективы, включающие иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области.

Участие в фестивале бесплатное.

Принять участие в фестивале могут отдельные исполнители (соло, дуэт) и творческие коллективы (от 3 человек)

Направления фестиваля

«Художественное слово» (чтение литературного произведения (отрывка) на русском языке);

«Национальный танец»;

«Национальная песня»;

«Национальная кухня»;

«Традиционный костюм» (видеосюжет о традиционном наряде или элементе национальной одежды).

Прием заявок осуществляется до 10 мая 2021 года. Формы заявок смотрите в Положении.

Общие правила предоставления видеороликов:

Творческие работы (видеофайл либо ссылка на YouTube) вместе с заявкой (Приложение №1) принимаются на электронную почту: grantprogect63@gmail.com.

Формат AVI, MOV, MPEG, MP4. Разрешение не менее 720p: 1280 × 720.

Продолжительность видеоролика не более 5 минут.

Все поступившие на фестиваль видеоролики будут размещены на странице «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63 .

Зрительское голосование на официальной странице ВКонтакте «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63 среди подписчиков сообщества с 11 мая по 23.59 20 мая 2021 года.

Оглашение результатов не позднее 31 мая на официальном сайте АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» «ЭТНОКОНКУРС» http://etnokonkurs.ru/ и официальной странице ВКонтакте «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63 .