Самарский онлайн фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» приглашает участников

Открытый областной межнациональный онлайн фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» приглашает к участию иностранных студентов и творческие коллективы, включающие иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области.
Фестиваль проводится в рамках проекта «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России: Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.
Организаторы: АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» и ГКУ СО «Дом дружбы народов».
Цель: гармонизация межнациональных отношений в Самарской области, укрепление взаимного уважения традиций и обычаев разных народов.
Задачи фестиваля:
Фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» проводится дистанционно, в формате онлайн по видеозаписям.
Подать заявку на фестиваль могут иностранные студенты и творческие коллективы, включающие иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области.
Участие в фестивале бесплатное.
Принять участие в фестивале могут отдельные исполнители (соло, дуэт) и творческие коллективы (от 3 человек)
Направления фестиваля
Прием заявок осуществляется до 10 мая 2021 года. Формы заявок смотрите в Положении.
Общие правила предоставления видеороликов:
Все поступившие на фестиваль видеоролики будут размещены на странице «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63 .
Зрительское голосование на официальной странице ВКонтакте «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63 среди подписчиков сообщества с 11 мая по 23.59 20 мая 2021 года.
Оглашение результатов не позднее 31 мая на официальном сайте АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» «ЭТНОКОНКУРС» http://etnokonkurs.ru/ и официальной странице ВКонтакте «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63 .