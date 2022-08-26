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Самарский областной художественный музей: выставка самарского художника Андрея Данилова «Двое под зонтом»

26 августа 2022 17:19
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Тематический диапазон представленных на выставке работ достаточно широк: это и семейные сцены в интерьере, и портреты детей, городские прогулки, виды Петербурга. 

В последний день лета Самарский областной художественный музей открывает выставку одного из самых лиричных самарских художников Андрея Данилова «Двое под зонтом».

Андрей Данилов родился в 1974 году в Куйбышеве, окончил Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина. Жил в Санкт-Петербурге, 2 года учился в Академии художеств, позже вернулся в в родной город. Работает как живописец и график в разных техниках: темпера, масло, пастель, акварель и других.

Тематический диапазон представленных на выставке работ достаточно широк: это и семейные сцены в интерьере, и портреты детей, городские прогулки, виды Петербурга. 

Творчество Данилова в разное время тяготело то к фовизму, то к примитивизму, но в каждом случае его работы всегда узнаваемы: их отличает приглушенная, пастельная палитра, уплощённость пространства, некоторая примитивизация форм, свойственная детскому рисунку. Наивная манера Андрея обезоруживает и пленяет: художник умеет передать самую будничную сцену глазами человека, который, например, впервые увидел проплывающий по Неве ледокол, испытал ликование от распустившегося цветка или пускающего мыльные пузыри ребенка, приметил уютно спящую кошку. Художник видит в буднях красоту и воспевает ее, его работы лишены суетности, наполнены чувством радости жизни.  

На вернисаже прозвучат песни любительского хора "Счастливый хор", созвучные работам Андрея Данилова. 

 

Фото:   Самарский областной художественный музей

 

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