Самарский областной художественный музей: выставка художника Алексея Бавыкина   

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8 июля Самарский областной художественный музей представляет персональную выставку московского художника Алексея Бавыкина, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Алексей Бавыкин после окончания МАрхИ, наряду с практической работой в проектных организациях, активно занимался конкурсным и концептуальным проектированием. Известен как один из лидеров движения советской «бумажной архитектуры» 80-х годов. В 1984 году получил вторую премию международного концептуального конкурса «Стиль 2001 года».

Работы Алексея Бавыкина хранятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, в фонде Сергея Чобана в Берлине, неоднократно удостоены наград Международного фестиваля «Зодчество» и московского архитектурного смотра-конкурса «Золотое сечение». Бавыкин является лауреатом московских, всесоюзных и общероссийских конкурсов и смотров, его работы постоянно экспонируются на зарубежных выставках российской архитектуры. В 2008 году его работы экспонировались на Биеннале в Венеции. В 2007 ив 2014 прошли две персональные выставки в Музее архитектуры им. А.В.Щусева. Заслуженный архитектор Российской Федерации, профессор МАрхИ, академик Международной Академии Архитектуры.

Центральный образ выставки — руина. Мерцающее состояние руинирования архитектурного образа, пространства и объектов. В первую очередь в руине привлекает внимание время, которое становится материальным и осязаемым, превращаясь в патину на стенах, рассыпающиеся фрагменты, прорастающую природу сквозь материальные конструкции, созданные человеком.

Время, которое можно рассмотреть в деталях и до которого можно дотронуться рукой.

Руинированное течение истории, человеческой жизни и диалога рукотворного с природным. Время на глазах у зрителя собирается заново в деталях и мотивах — переживая смерть и воскрешение образа в архитектурном объекте.

Первая часть выставки «Архигоры». Объекты вырастают из массива природы и снова врастают в нее. Вторая часть «После…» — представляет собой строения, которые могли бы существовать в ткани современного города, они также несут следы руинирования. Особую роль в этой серии играет взгляд снизу — взгляд человека идущего у подножия. «После…» чего? После взгляда человека или после его действий?

Руины в произведениях Алексея Бавыкина не покинуты человеком — то тут, то там на тонких подвесных мостиках, вырастающих из разрушенных частей зданий, стоят маленькие фигуры людей. Кто они? Люди, которые живут там сейчас или призраки времени?

Фото: минкульт СО