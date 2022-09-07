Самарский областной художественный музей приглашает на открытие выставки "Метафизики натюрморта"

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Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Метафизики натюрморта», который впервые собрал на одной площадке известнейших мастеров советского неофициального искусства, работавших в жанре метафизического натюрморта. Отличительная особенность жанра заключается в философском восприятии предметного мира: балансируя на грани реальности и фантазии, художники помещают предметы в ирреальное пространство или иное измерение - таковы скульптурно написанные объекты Андрея Гросицкого, придуманные натюрморты Ильи Табенкина, миражные букеты Алексея Соколова.

Андрей Гросицкий (1934-2017) — современный российский художник, чье творчество связано с нонконформизмом. Сегодня он воспринимается как один из ведущих авторов, работавших в русле концептуализации живописной пластики. Основные предметы на картинах Гросицкого взяты из домашнего обихода, среди них могут встречаться куски ржавого металла, ключи, замки, раздавленные тюбики краски, мятая ткань – всем им тесно в рамках картинной плоскости, поэтому они выходят за пределы холста, стремясь к скульптурному объёму.

Собеседниками Гросицкого на выставке стали художники старшего поколения - Илья Табенкин (1914-1988) и Алексей Соколов (1912-2004). Алексей Соколов известен как мастер цветочных натюрмортов. В противовес огромным брутальным предметам на холстах Гросицкого, цветы Соколова словно дематериализуются, окутывающая туманная дымка размывает детали, обобщая плоскостные формы, делая их миражными. Для их написания художник применял особую технику: работал на чистом холсте резкими контрастными цветами, затем все тонировал и промывал водой. Так проделывал несколько раз - тонировал и смывал.

Илья Табенкин в своём творчестве пришёл к созданию нового вида натюрморта: сам режиссировал свои картины и изобретал героев - фигурки людей, животных, лепил предметы из глины, гипса, папье-маше, помещая их в пространство, организованное на столе в своей мастерской. В 1988 году Табенкин стал единственным художником своего поколения, участвовавшим в эпохальном московском аукционе «Сотбис».

Экспозиция включает около 30 работ, созданных художниками в период с 1970-х до 2000-х годов. Все картины - из частных коллекций Вячеслава Тишина, Михаила Дубина, Василия Воронского. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области и компании ART MOST.