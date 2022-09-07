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Самарский областной художественный музей приглашает на открытие выставки "Метафизики натюрморта"

7 сентября 2022 10:38
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Самарский областной художественный музей приглашает на открытие выставки "Метафизики натюрморта"

Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Метафизики натюрморта», который впервые собрал на одной площадке известнейших мастеров советского неофициального искусства, работавших в жанре метафизического натюрморта. Отличительная особенность жанра заключается в философском восприятии предметного мира: балансируя на грани реальности и фантазии, художники помещают предметы в ирреальное пространство или иное измерение - таковы скульптурно написанные объекты Андрея Гросицкого, придуманные натюрморты Ильи Табенкина, миражные букеты Алексея Соколова. 

Андрей Гросицкий (1934-2017) — современный российский художник, чье творчество связано с нонконформизмом. Сегодня он воспринимается как один из ведущих авторов, работавших в русле концептуализации живописной пластики. Основные предметы на картинах Гросицкого взяты из домашнего обихода, среди них могут встречаться куски ржавого металла, ключи, замки, раздавленные тюбики краски, мятая ткань – всем им тесно в рамках картинной плоскости, поэтому они выходят за пределы холста, стремясь к скульптурному объёму. 

Собеседниками Гросицкого на выставке стали художники старшего поколения - Илья Табенкин (1914-1988) и Алексей Соколов (1912-2004). Алексей Соколов известен как мастер цветочных натюрмортов. В противовес огромным брутальным предметам на холстах Гросицкого, цветы Соколова словно дематериализуются, окутывающая туманная дымка размывает детали, обобщая плоскостные формы, делая их миражными.  Для их написания художник применял особую технику: работал на чистом холсте резкими контрастными цветами, затем все тонировал и промывал водой. Так проделывал несколько раз - тонировал и смывал. 

Илья Табенкин в своём творчестве   пришёл к созданию нового вида натюрморта: сам режиссировал свои картины и изобретал героев - фигурки людей, животных, лепил предметы из глины, гипса, папье-маше, помещая их в пространство, организованное на столе в своей мастерской. В 1988 году Табенкин стал единственным художником своего поколения, участвовавшим в эпохальном московском аукционе «Сотбис».

Экспозиция включает около 30 работ, созданных художниками в период с 1970-х до 2000-х годов. Все картины - из частных коллекций Вячеслава Тишина, Михаила Дубина, Василия Воронского. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области и компании ART MOST.

 

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