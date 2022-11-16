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Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Свет и воздух»

16 ноября 2022 14:53
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Проект объединяет графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.

17 ноября Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Свет и воздух», объединяющий графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.

В одном выставочном пространстве будут представлены 28 рисунков Роберта Рафаиловича Фалька (1886-1958) – полное собрание графики одного из классиков русского искусства XX века из фондов музея Машкова, а также 32 живописных произведения представителя московской школы Валентины Диффинэ — Кристи (1918 — 2010) из коллекции Ивана Хотинского — Сибиряка – исследователя творчества художницы и коллекционера (г. Москва).

Такой союз отнюдь не случаен: несмотря на то, что у нас нет сведений о прямом ученичестве Валентины Диффинэ-Кристи у Роберта Фалька, она, несомненно, входила в круг его влияния. У этих художников много общего: тяготение к портрету, пейзажу и натюрморту, как правило, отсутствие сюжета, отказ от большой тематической картины с идеологической составляющей, интерес к решению сугубо живописных задач.

Роберт Фальк – член таких художественных объединений как «Бубновый валет», «Мир искусства», «Ассоциация художников революционной России» и других. Вернувшись в Советский Союз после длительной командировки во Франции, он с конца 1930-х гг был причислен к «шайке злостных формалистов» и фактически изолирован от официального искусства. Почти десятилетие, проведенное за границей, вдали от жестко регламентированной советской художественной жизни, способствовало сохранению Фалька как художника.

Графика Фалька представляет собой преимущественно эскизы к будущим картинам. Живописец по натуре, он рассматривал графику как подготовительный этап к живописи, однако было бы неправильным думать, что Фальк считал графическое искусство второстепенным. Все, даже «подсобные», графические работы художника являются самостоятельными произведениями. Смелый штрих, упругая линия, выразительное пятно, выполненные верной рукой мастера, остаются в памяти зрителя яркими образами. Являясь носителем уникального опыта, объединившего искания импрессионизма, раннего авангарда, неопримитивизма, кубизма, а также обращение к наследию старых мастеров, во второй половине 1950-х годов он стал живой легендой для творческой молодежи, связывающей ее с отечественным искусством 1910 -1 920-х годов

В орбите его влияния оказалась и Валентина Диффинэ-Кристи – продолжательница традиций Константина Коровина и мастеров Союза русских художников. Некоторые из них были ее учителями: Константин Юон, Николай Крымов, Петр Петровичев, Леонард Туржанский и др.

Живопись Валентины Диффинэ-Кристи всегда находилась в стороне от проторенных дорог, где она могла бы получить широкий резонанс. Даже работая над идеологическими заказами – портретами заводских рабочих и инженеров в составе творческой группы «Индустрия» в 1950 — 1970 — е годы – В. Диффинэ-Кристи оставалась верной своей творческой манере, в результате чего не раз подвергалась критике за формализм. К числу этих работ относятся представленные на выставке «Фрезеровщик завода им. Ильича Саша Феднёв», «Сборщик А. Кожемякин», «Портрет рабочего Зоткина, ударника Коммунистического труда» и другие.

Творчество Валентины Диффинэ-Кристи долгое время оставалось в тени, до тех пор пока московский коллекционер и исследователь ее творчества Иван Хотинский-Сибиряк не решил создать передвижной выставочный фонд работ художницы и организовать ряд выставок в музеях различных городов России. Выставка будет интересна как знатокам искусства, так и широкой публике, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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