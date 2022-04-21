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Самарский областной художественный музей представляет выставку Владимира Булекова

21 апреля 2022 22:05
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Настоящая выставка – это попытка совместить основные темы и направления творческой мысли художника, представить его яркую индивидуальность.

21 апреля Самарский областной художественный музей представит выставку живописи Владимира Булекова (1931 – 2015).

Художник получил всестороннее образование, окончив в 1957 г. Рязанское художественное училище, а в 1972 г. – Санкт — Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина. С 1973 г. преподавал историю изобразительных искусств и сценографию в Самарской государственной академии культуры и искусств, Самарском государственном университете, художественном училище. Как педагог и талантливый, обладающий энциклопедическими познаниями лектор снискал широкое признание и популярность: на его лекции ходили не только студенты, но все, кто интересовался искусством.

Булеков был постоянным участником выставок разного уровня: международных, республиканских, областных, городских. 

В 2007 году художник был награждён Золотой медалью Творческого Союза художников России и Международной ассоциации художников Юнеско «За вклад в отечественную культуру», являлся лауреатом премии Международного салона искусств «Путь единства». Его работы находятся в частных коллекциях, Самарском и Рязанском государственных художественных музеях.

Настоящая выставка – это попытка совместить основные темы и направления творческой мысли художника, представить его яркую индивидуальность в компактном пространстве выставочного зала, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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