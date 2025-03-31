Самарский коллектив «Гармония» стал победителем Всероссийского хорового фестиваля-конкурса «Радуга»

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С 21 по 26 марта в городе Санкт-Петербург проходил IV Всероссийский хоровой фестиваль-конкурс «Радуга» имени Ирины Рогановой.

В творческом состязании принимали участие 1 900 хористов в составе 59 коллективов из более 20 городов России и Республики Беларусь.

Самару представлял образцовый художественный коллектив детской музыкальной школы имени Петра Чайковского - хор учащихся старших классов «Гармония».

Мероприятия фестиваля включали в себя конкурсные прослушивания, мастер-классы ведущих специалистов хорового искусства, гала-концерт, который прошел в концертном зале Государственного академического Мариинского театра.

Жюри высоко оценило уровень исполнительского мастерства участников самарского хора «Гармония». По итогу конкурса они стали лауреатом 1 степени.