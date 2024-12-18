Самарский художественный музей представит выставку «Царские часы» художника Дмитрия Краснова

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Самарский художественный музей представит с 19 декабря выставку «Царские часы» художника Дмитрия Краснова.

Верующие знают его как отца Дмитрия, ведущего службы в соборе Кирилла и Мефодия. Священник признается, что просто не может не заниматься творчеством. Ведь художник — это состояние души, особый дар. По мнению автора, зеркало воображения трансформирует исходящий от творца свет в образные ряды, которые определяют форму в живописи и графике.



Его картины и графические работы зачастую наполнены символикой и богословскими мотивами, которые помогают людям увидеть свет и гармонию даже в повседневной жизни.



Отец Дмитрий ярко демонстрирует, как можно сочетать духовные практики с художественной деятельностью, делая их взаимодополняющими.



В основном отец Дмитрий в свободное время занимается разнообразными видами графики. Живописные работы Краснова поражают свободой исполнения и яркими цветами. Они транслируют радость и свет. Художник черпает вдохновение в творчестве представителей российского авангарда — от Лентулова до Кандинского. Темой его пейзажей является Самара и её окрестности. Художник откровенно признаётся в любви к родному городу.



В картинах Дмитрия Краснова действительно много света, преломленного через воображение художника, и яркий колорит. Желтые, зеленые, синие, фиолетовые геометрические фигуры составляют единое целое с изображением реальных предметов, людей, животных. В этих образах есть не разгаданная тайна.

Фото: минкульт СО