8 ноября в регионе ожидается усиление ветра
8 ноября в регионе ожидается усиление ветра
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года,
В ГД рассказали о выплате январских пенсий в декабре
В Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
На место вызова привлекались 3 единицы техники и 11 человек.
В Самаре горел строительный мусор в пристрое
Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»

7 ноября 2025 14:20
127
В Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».

4 ноября, в День народного единства и празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, в Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».

Конкурс проходит в Ульяновске с 2014 года. За это время его участниками стали более четырех тысяч человек из разных регионов нашей страны. «Поющая Россия» помогает исполнителям и слушателям узнать и полюбить народное певческое искусство — неотъемлемую часть традиционной культуры России. В этом году конкурс впервые прошел в статусе международного.

Конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия», организованный в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции, завершился большим гала-концертом. Зал аплодировал лучшим исполнителям духовного стиха, военно-патриотической, народной песни, колыбельных.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил главный приз Самарскому губернскому русскому хору народному хору.

«Этот конкурс очень популярный среди исполнителей- народников, и конкуренция год от года растет, – рассказала руководитель Самарского губернского хора, заслуженный работник культуры Самарской области Наталия Бикметова. – Непросто было уже на предварительном конкурсном треке – коллеги показывали высокий уровень подготовки. Затем для финалистов было очное прослушивание. На всех этапах мы выглядели достойно и сумели стать первыми – это результат вдохновения, любви к своему делу и ежедневной работы коллектива».

Конкурс прошел в нескольких номинациях: сольное пение, ансамбль и хоровое исполнение. Среди участников – более 800 человек из 22 регионов Российской Федерации, а также Сербии, Индии, Белоруссии и Казахстана.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
621
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
568
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
6 ноября 2025  21:20
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
630
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
6 ноября 2025  19:44
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
499
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
6 ноября 2025  18:57
Владимир Путин: «Политике в спорте не место»
473
Весь список