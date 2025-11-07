Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»

127

4 ноября, в День народного единства и празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, в Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».

Конкурс проходит в Ульяновске с 2014 года. За это время его участниками стали более четырех тысяч человек из разных регионов нашей страны. «Поющая Россия» помогает исполнителям и слушателям узнать и полюбить народное певческое искусство — неотъемлемую часть традиционной культуры России. В этом году конкурс впервые прошел в статусе международного.

Конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия», организованный в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции, завершился большим гала-концертом. Зал аплодировал лучшим исполнителям духовного стиха, военно-патриотической, народной песни, колыбельных.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил главный приз Самарскому губернскому русскому хору народному хору.

«Этот конкурс очень популярный среди исполнителей- народников, и конкуренция год от года растет, – рассказала руководитель Самарского губернского хора, заслуженный работник культуры Самарской области Наталия Бикметова. – Непросто было уже на предварительном конкурсном треке – коллеги показывали высокий уровень подготовки. Затем для финалистов было очное прослушивание. На всех этапах мы выглядели достойно и сумели стать первыми – это результат вдохновения, любви к своему делу и ежедневной работы коллектива».

Конкурс прошел в нескольких номинациях: сольное пение, ансамбль и хоровое исполнение. Среди участников – более 800 человек из 22 регионов Российской Федерации, а также Сербии, Индии, Белоруссии и Казахстана.

Фото: минкульт СО