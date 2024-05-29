Самарский филиал Третьяковки в бывшем здании Фабрики-кухни сегодня открылся

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30 мая здесь начнет свою работу первая выставка. Название первой экспозиции в отреставрированном архитектурном памятнике конструктивизма тесно связано с его прежним назначением - "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" (6+).



Открытие в нашем городе филиала Третьяковской галереи стало событием не только регионального, но и федерального значения. Об этом сказала в своем видеообращении министр культуры России Ольга Любимова.



Директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко рассказал:

- Это событие - результат работы большой увлеченной команды профессионалов. Особенно хочу подчеркнуть новую жизнь старых интерьеров. Помещения, которые использовались для приготовления и приема пищи, теперь стали залами, где потребляется пища духовная. Внимательно относясь к историческому прошлому здания Фабрики-кухни, мы создали современный музей, используя актуальные приемы и технологии.

На церемонии открытия филиала Третьяковки всех специалистов, причастных к этому событию, поздравил заместитель министра культуры Самарской области Владимир Осинцев.



Гостем Самары в этот день стала генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева. Она отметила, что нынешний проект был очень сложным, поскольку помимо реставрации объекта культурного наследия, нужно было его правильно приспособить под выставочное пространство. По мнению Проничевой, филиал в Самаре станет важной частью жизни "Большой Третьяковки", а впереди - открытие еще двух подобных центров - в Калининграде и Владивостоке.

- Я уверена, - сказала она, - что во всех филиалах будут создаваться свои коллекции, что к их работе будут привлекаться ведущие местные художники и искусствоведы. Самара по праву считается одной из культурных столиц Поволжья. А открытие здесь филиала Третьяковки даст новый импульс для творческой жизни в регионе.

Почетные гости приняли участие в гашении почтовых открыток с изображением знаковых исторических, культурных и природных объектов страны, логотипа "Третьяковка в Самаре" и художественных произведений из собрания Третьяковской галереи. Для этой церемонии был изготовлен специальный штемпель с указанием даты - 29 мая 2024 года, а на марке можно увидеть изображение Фабрики-кухни образца 1932 года.



Значение пищи на первой выставке филиала Третьяковки трансформировалось. На картинах замечательных отечественных живописцев она - уже не предмет потребления, а художественный образ, метафора.

- Еда - первооснова существования. Жизнеутверждающая константа, вокруг которой выстроено множество сюжетов и культурных символов, - поясняет особенность выставки ее куратор Константин Зацепин. - За основу экспозиции мы взяли образ трапезы как цикла из "первого", "второго" и "третьего". Эта цепочка повторяет ритм человеческих состояний - от предвкушения до пресыщения. Каждому этапу соответствует определенный зал, где произведения разных эпох выстроены не хронологически, а как своего рода ассоциативные ансамбли.

На выставке можно будет увидеть 92 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи, а также из частных собраний. Самые ранние работы относятся к двадцатым годам XIX века.



Среди представленных шедевров (12+) - недавно отреставрированная картина "Охотники на привале" Василия Перова, его же "Чаепитие в Мытищах, близ Москвы", "Завтрак Аристократа" Павла Федотова, "Земство обедает" Григория Мясоедова.



В числе произведений мастеров двадцатого века - "За завтраком" Зинаиды Серебряковой, "Утро" Татьяны Яблонской, картины Натальи Гончаровой, Кузьмы Петрова-Водкина, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Павла Кузнецова, Давида Штернберга, Владимира Татлина.



Будут представлены и произведения (12+) неофициального искусства советского времени (Михаила Рогинского, Ильи Кабакова, Виталия Комара и Александра Меламида, Оскара Рабина, Виктора Пивоварова), и творчество художников (12+), ярко проявивших себя в нашем веке.



По словам директора Третьяковской галереи, примерно треть представленных работ незадолго до самарской выставки была отреставрирована.



Музей Фабрики-кухни представит также экспозицию, рассказывающую об истории этого здания, построенного в 1930 -1932 годах, о его архитекторе Екатерине Максимовой.



Ее самарский конструктивистский проект был оригинален по композиции. При взгляде сверху здание представляло собой увеличенные фигуры серпа и молота. В "серпе" располагались обеденные залы и магазин, а в "молоте" - помещения кухни. В проекте использовались передовые технологии того времени - бетонный каркас и перекрытия, имитация сплошного ленточного остекления, система технологических подъемников.



Рассказывается здесь и о советской системе общепита. В экспозиции будут представлены артефакты, обнаруженные в ходе реставрации здания, экспонаты из коллекции потомков архитектора Екатерины Максимовой, предметы, связанные с советской кулинарией, поваренные книги советских времен. Кроме того, здесь можно будет услышать записи воспоминаний посетителей и работников Фабрики-кухни.



Филиал Третьяковской галереи - это не только музей, но и культурно-просветительский центр (12+). В творческих мастерских будут проходить арт-завтраки и занятия для детей. Этим летом можно будет прийти на мастер-классы (12+) по живописи и графике, посетить экскурсии (12+) и принять участие в обсуждении (12+) произведений искусства.



Современным творческим процессам будет посвящена работа арт-резиденций с программой "Художник+" (12+).



В кинозале планируются показы фильмов из коллекции Третьяковской галереи и других документальных работ, посвященных изобразительному творчеству.



Первой лентой, показанной здесь, станет фильм "Фабрика-кухня" (12+). Картина, созданная режиссером Елизаветой Мижаревой, рассказывает историю строительства и воссоздания этого памятника конструктивизма.



Здесь же, в кинозале, в ближайшие дни пройдут несколько лекций (12+). Так, градозащитник Елена Пузикова прочитает лекцию "Загадочный "Метлах": напольная керамика в истории, в Самаре и на Фабрике-кухне". Гости узнают о том, как обычная напольная плитка стала произведением искусства, и об истории ее спасения в здании филиала Третьяковской галереи.



Наверняка многих посетителей привлечет Клуб Третьяковки в Самаре (12+), который объединил в себе книжную гостиную с большим выбором изданий о русском и мировом искусстве, магазин и кофейню.



К открытию этого творческого центра в гостиной подготовлена выставка "Знакомьтесь, Третьяковка!" (12+), рассказывающая об истории главной национальной галереи и ее шедеврах.



Одними из интересных событий первых дней работы филиала Третьяковки станет перформанс "Пельменный цех" (12+). Авторы этого проекта были вдохновлены рассказами бывших сотрудников Фабрики-кухни. Во время перформанса прозвучит хоровое пение, а посетители в это время будут лепить подобие пельменей из полимерной глины, и эти изделия составят коллективную композицию.



Будут работать в эти дни и "Котлетная мастерская" (12+), и площадка "Большая кухня" (12+), и мастерская (12+), где можно познакомиться с техниками линогравюры, шелкографии и трафарета.



В день открытия филиала Третьяковки его сотрудники провели экскурсию по ней, гости убедились в том, что новый музей, открывшийся в нашем городе, не похож ни на какой другой.

Источник: sovainfo.ru

Фото: Виктория Старосельская/СОВА