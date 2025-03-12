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Самарский драмтеатр проводит мастер-классы для амбассадоров "Пушкинской карты"

12 марта 2025 22:04
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Первый мастер-класс по умению публичных выступлений для амбассадоров уже состоялся, скоро будет объявлен набор на второй.

Самарский академический театр драмы имени М. Горького проводит мастер-классы для амбассадоров "Пушкинской карты"

Первый мастер-класс по умению публичных выступлений для амбассадоров уже состоялся, скоро будет объявлен набор на второй. При этом молодые зрители продолжают посещать спектакли и делиться своими впечатлениями на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что "Пушкинская карта" является важной частью национального проекта "Культура", утвержденного по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она предоставляет молодежи возможность бесплатно посещать музеи, театры, кино и другие культурные мероприятия благодаря финансированию из федерального бюджета.

Клуб "Амбассадоры Пушкинской карты" начал функционировать в Самарском театре драмы с сентября 2023 года. Театр отобрал самых увлеченных и активных владельцев карты и создал для них уникальную программу. Участники могут посетить закулисье театра, участвовать в закрытых показах премьер, проходить мастер-классы и участвовать в промоакциях театра. Амбассадоры также могут без оплаты посетить спектакли, брать интервью у артистов и создавать видеоматериалы, делясь ими в соцсетях.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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