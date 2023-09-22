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Самарский драмтеатр покажет спектакли в Кинеле

22 сентября 2023 12:40
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Самарский драмтеатр покажет спектакли в Кинеле

25 и 26 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит свои спектакли на большой сцене Татарского государственного Академического театра имени Г.Камала в Казани.

25 сентября будет показан спектакль «Весы» по пьесе Евгения Гришковца, 26 сентября – комедия по рассказам Василия Шукшина «Вот так и живем».

Самарский театр драмы и театр Камала связывают давние дружеские отношения. По инициативе руководителя Самарского театра драмы Вячеслава Гвоздкова (с 1995 по 2018 год) в рамках проекта «Разные, но не чужие» с 2003 года регулярно проходили обменные гастроли. В апреле этого года на сцене самарской драмы татарский театр представил мелодраму «Угасшие звезды» и музыкальную комедию «Очарованный танцем».

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