Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича сохраняет свое название

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Об этом сегодня, 4 июля, заявили в областном Минкульте.

Напомним, в марте к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, оркестр Большого театра исполнил произведение на сцене Самарского академического театра оперы и балета. В эти же дни театру было присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича - выдающегося российского композитора XX века.

За присвоением имени был сделан следующий шаг. В конце сезона – театр презентовал бренд для мирового продвижения – «Шостакович. Опера. Балет». При этом театр по-прежнему носит имя «Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича». Это официальное имя театра, и театр им дорожит.

«В этом году театр вышел на новый творческий уровень и по праву вошел в число лучших региональных театров оперы и балета. Команда театра постоянно работает не только над постановками, но и над своей коммуникацией со зрителем. Я надеюсь, что новый бренд поможет команде театра в достижении поставленной цели, при этом хочу подчеркнуть, и как министр культуры, как учредитель театра, что название останется неизменным - «Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича». И в этом названии нам дорого каждое слово» - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш.

Новая айдентика театра была представлена на встрече с руководителями творческих союзов, общественными деятелями, журналистами, были высказаны предложения и замечания.

Светлана Жданова, ведущая программы «Культпросвет» (ГТРК «Самара»), бывший руководитель управлений Росохранкультуры в Поволжье и Центральном округе, отметила, что современная айдентика тяготеет к лаконичности: «Если кто-то не знает, где «Шостакович. Опера. Балет», то можно пойти по ссылке и посмотреть, что это в Самаре, что это Самарский академический театр оперы и балета».

В поддержку бренда высказались представители музыкальных театров страны. Несколько театров страны уже создали свои бренды. Артисты театра тоже публично высказались по данной теме. Заслуженная артистка Самарской области, солистка театра Ирина Янцева: «В то время, когда имена великих русских творцов зачёркивают за рубежом, мы выносим имя Шостаковича в название! Тем самым показывая, что в Самаре мы будем прославлять искусство великого композитора, как и все культурные традиции театра, накопленные за более чем 90 лет».