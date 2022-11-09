Самарские фольклорные коллективы приглашают на Этнофестиваль «Ясна Музыка»

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Жители Самары и региона могут выступить на Приволжском молодежном этнофестивале «Ясна Музыка». Это культурное событие направлено на открытие новых имен и продвижение талантливых молодых исполнителей Приволжского федерального округа, творчество которых основано на национальных музыкальных традициях региона и использовании древних народных инструментов в современных аранжировках. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Продемонстрировать свои таланты на фестивале смогут творчески одаренные молодые люди в возрасте от 18 лет до 35 лет, профессиональные и самодеятельные артисты, музыкальные коллективы из Приволжского федерального округа, являющиеся сольными исполнителями или представителями группы до 5 человек, подавшие заявку на участие в проекте. Главное условие конкурсной части на этнофестивале - исполнение песен на национальном языке и/или с использованием старинных музыкальных народных инструментов, в новом современном звучании, аранжировках и формах. Каждый номинант должен предложить одно произведение.

Для участия в проекте необходимо: заполнить на сайте фестиваля анкету и заявку участника, а также предоставить жюри видеоролик или аудиокомпозицию живого исполнения номинанта.

Прием заявок продлится до 1 февраля 2023 года. 2-3 мая финалисты конкурса примут участие в концертах на площадке Этнокомплекса «Ясна» и государственной филармонии города Чебоксары.

Для участников запланированы экскурсионные программы, мастер-классы по сценическому искусству, в том числе от членов жюри, уникальные мастер-классы по изготовлению древних музыкальных инструментов.

Фото: ДДН