Самарская областная юношеская библиотека проведет «Неделю японской культуры»

21-23 июля Самарская областная юношеская библиотека проведет цикл мероприятий «Неделя японской культуры». Гостей мероприятия ждут оригинальные мастер-классы, лекция по искусству, музыкальный лекторий от проекта «Виниловые вечера».
Расписание мероприятий Недели японской культуры:
21 июля 18:00 – Мастер-класс по японской каллиграфии. Ведущий – Михаил Стрельцов.
22 июля 18:00 – Лекция «Символы японской культуры в гравюре укиё-э». Лектор – Татьяна Хамина.
22 июля 19:00 – Мастер-класс по скетчингу «Рисуем символ Японии – хризантему». Ведущий – Татьяна Хамина.
22 июля 19:00 – Виниловый вечер «Made in Japan». Ведущий – Артем Доценко.
22 июля 20:00 – Мастер-класс по оригами. Ведущий – Тамара Васильева.
23 июля 18:00 – Занятие Художественной мастерской по рисованию с натуры «Фигура в традиционном японском наряде».
Вход свободный.
Фото: минкульт СО