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Самарская областная юношеская библиотека проведет «Неделю японской культуры»

21 июля 2021 16:56
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Гостей мероприятия ждут оригинальные мастер-классы, лекция по искусству, музыкальный лекторий от проекта «Виниловые вечера».

21-23 июля Самарская областная юношеская библиотека проведет цикл мероприятий «Неделя японской культуры». Гостей мероприятия ждут оригинальные мастер-классы, лекция по искусству, музыкальный лекторий от проекта «Виниловые вечера».

Расписание мероприятий Недели японской культуры:

21 июля 18:00 – Мастер-класс по японской каллиграфии. Ведущий – Михаил Стрельцов.

22 июля 18:00 – Лекция «Символы японской культуры в гравюре укиё-э». Лектор – Татьяна Хамина.

22 июля 19:00 – Мастер-класс по скетчингу «Рисуем символ Японии – хризантему». Ведущий – Татьяна Хамина.

22 июля 19:00 – Виниловый вечер «Made in Japan». Ведущий – Артем Доценко.

22 июля 20:00 – Мастер-класс по оригами. Ведущий – Тамара Васильева.

23 июля 18:00 – Занятие Художественной мастерской по рисованию с натуры «Фигура в традиционном японском наряде».

Вход свободный.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара цикл мероприятий японская культура

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