200

С 30 мая по 10 декабря Самарская областная детская библиотека проводит Межрегиональный конкурс рассказа о родной природе «Записки охотников за строчкой».



Библиотека приглашает ребят от 7 до 14 лет, живущих на территории Золотого кольца Аксаковского Поволжья: Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан и Республики Татарстан к участию в Межрегиональном конкурсе рассказа о родной природе «Записки охотников за строчкой».



Конкурс знакомит с творчеством Сергея Тимофеевича Аксакова, которого отличает совершенное знание языка и национальных традиций русского народа, передаваемых из поколения в поколение, и являющихся российским наследием, много раз упоминаемых в его произведениях.



Юных участников ждут не только встречи с книгами С. Т. Аксакова, но и писателями – последователями его творчества, а также профессиональные советы по писательскому мастерству от известных детских писателей, мастер-классы и многое другое. Лучшие творческие работы будут опубликованы в группе конкурса во «ВКонтакте», а их авторы получат сертификаты участников. Победителей ждёт торжественная церемония награждения и конечно, уникальная возможность публикации их работ в московском журнале «Путеводная звезда».



С подробностями участия можно ознакомиться на сайте Самарской областной детской библиотеки http://sodb.ru/node/10585, а так же в группе конкурса во «ВКонтакте» https://vk.com/zapiski_ohotnik0v.