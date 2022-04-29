«Самарская областная детская библиотека» проведет Международную Акцию «Читаем детям о войне»

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5 мая в 11:00 ГБУК «Самарская областная детская библиотека» (г. Самара, ул. Невская, дом 8) проведет традиционную XIII Международную Акцию «Читаем детям о Великой Отечественной войне».

Уникальная акция зародилась в стенах Самарской областной детской библиотеки и впервые прошла в 2010 году. Ежегодно к акции присоединяются несколько тысяч детских учреждений. Сейчас она объединяет уже более 80 регионов страны и около десятка других стран мира. За 12 лет участниками Акции стали более 4,5 млн. детей и подростков. Все эти годы основная идея Акции остается прежней – живое чтение вслух и обсуждение произведений о наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны детям от 5 до 14 лет.

Начинается Акция по традиции в один день – в этом году 5 мая ровно в 11:00. В здании библиотеки (ул. Невская, 8) она пройдет сразу на трех площадках по возрастам: для воспитанников детских садов, школьников – учеников начальной школы и подростков. Для всех групп будут подобраны произведения, которые найдут отклик в сердцах детей и подростков. Кроме того в библиотеке для юных читателей будут развернуты разнообразные выставки печатных и электронных изданий о Великой Отечественной войне.

Традицией стало участие в Акции «Читаем детям о войне» почетных чтецов – известных личностей Самарской области, ветеранов, бывших узников концлагерей, детей войны, переживших немецко-фашистскую оккупацию.В юбилейном для Акции 2019 году почетным чтецом был даже летчик-космонавт и наш земляк Олег Дмитриевич Кононенко, который прочитал фрагмент произведения в записи с борта МКС.

В этом году почетными чтецами станут двое известных людей нашей области. В читальном зале библиотеки фрагмент произведения воспитанникам социальных учреждений Самары, детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации (10-13 лет) прочтет Регина Алексеевна Воробьева – министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В отделе обслуживания школьников рассказ учащимся 4 класса самарской школы №16 будет читать Денис Сергеевич Бокурадзе – художественный руководитель театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск), кандидат культурологии, заслуженный работник культуры Самарской области, номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2016г., 2017г., 2018г.). Помимо основного отрывка, Денис Сергеевич прочитает главу из поэмы Твардовского «Василий Теркин».

Для дошкольников чтецом выступит заведующая отделом обслуживания дошкольников – Тамара Петровна Каргина.

В этот же день в 17:00 в здании библиотеки для детей от 7 до 14 лет и родителей пройдет спектакль «Мой добрый папа» по одноименной книге Виктора Голявкина в исполнении участников творческого объединения «Лилиархат» — студентов ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств».

Кроме чтения в здании 5 мая сотрудники библиотеки параллельно проводят Акцию и для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: в детских домах, социальных приютах, больницах, санаториях, школах-интернатах, учреждении системы МВД.

Только на сегодняшний день о своем участии в Акции заявили более 7700 учреждений со всего мира – это 84 региона Российской Федерации, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и другие.

Населенные пункты, в которых 5 мая в 11.00 пройдет чтение книг о Великой Отечественной войне можно увидеть на карте, которая постоянно пополняется.

Главная страница Акции на сайте. Официальный хештег – #АкцияЧитаемДетямоВОВ2022.

«Мы уверены, что книги о Великой Отечественной войне нужно обязательно читать подрастающему поколению. Через них передается память, уважение к подвигу, который совершили наши предки. Эти книги воспитывают патриотизм и чувство национальной гордости за свою страну, дают надежду на то, что живая связь времен не прервётся» – рассказывает о главной цели события Елена Владимировна Кодейкина – автор и куратор Акции, заместитель директора по развитию Самарской областной детской библиотеки, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО