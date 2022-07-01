Самарская областная библиотека приглашает на выставку художников из Похвистнева

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30 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка художников из Похвистнево Виктора и Людмилы Столоповых "О жизни, о времени и о себе"( пр. Ленина, 14а, «Открытое пространство», холл 2 этажа).

Представляя авторов, руководитель центра культуры и творчества «Новое пространство» СОУНБ Дмитрий Вырыпаев заметил, что насыщенная художественная жизнь областного центра позволяет в достаточной мере приобщиться к искусству Самары, Тольятти, а вот полотна живописцев из малых городов для самарцев - редкость. Между тем, художники из глубинки - особая часть творческого цеха, которая ценна своим уникальным видением мира и большая удача, что у самарцев есть возможность познакомиться с их работами.

Директор школы искусств Похвистнева, заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова, выступая на открытии, высоко оценила вклад супругов Столоповых в обучение основам изобразительного искусства школьников родного края и подчеркнула, что испытывает гордость за то, что их педагогическая деятельность приносит ученикам не только радость творчества, но и даёт серьёзные перспективы развития. Многие воспитанники Людмилы и Виктора поступают в профильные учебные заведения. Большинство из них идёт в Самарское художественное училище, а некоторые поступают в московские и петербургские ССУЗы и ВУЗы соответствующих направлений.

Сами художники, рассказывая о своём совместном творческом пути длиной почти в 43 года, посвятили публику в некоторые его подробности.

Людмила Столопова: "Когда мы туристами уходим в многодневные походы по устью реки Кинель, я посвящаю много времени этюдам. Так происходит не первый год, но лишь недавно мне удалось воплотить некоторые из них в картины.

В частности, так появился триптих "Утро. Вечер. Полночь.".

О своей педагогической деятельности супруги Столоповы высказались как о главном деле жизни. "Когда преподаёшь, неизбежно учишься сам, - говорит Людмила Столопова. – Ведь обучение - это процесс духовного взаимообогащения".

Выставка "О жизни, о времени и о себе" вызвала у всех, кто присутствовал на её открытии, массу положительных эмоций и тёплых отзывов.

Выставка будет работать до 30 июля 2022, вход – свободный. " Пр Ленина, 14а, «Открытое пространство», холл 2 этажа.