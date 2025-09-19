Я нашел ошибку
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга

19 сентября 2025 10:20
93
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга

26 сентября 2025 г. Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары празднует 160 лет со дня освящения храма Св.Георга.

Приглашаем 26 сентября, 27 сентября, а также 28  сентября 2025 в Евангелическо-лютеранскую церковь Св. Георга г. Самары (ул. Куйбышева, 115/117) на мероприятия по случаю юбилея.

История лютеранской общины и церкви г. Самары

В 50-е годы XIX века в Самару приехало много торговых людей немецкой национальности. Большая часть из них были лютеране. Один из первых губернаторов Самары был немец и лютеранин Константин Грот. В 1854 году он объединил граждан лютеранского вероисповедания в общину и возглавил ее. Церковь Св.Георга изначально строилась купцом Егором Никитичем Анаевым (по национальности немец, по вероисповеданию католик) как римско-католическая для своих собратьев по вере – сосланных поляков. Когда храм в 1863 году уже был почти готов, в Польше, входящей в то время в состав России, произошло восстание, и католикам было запрещено иметь свой храм. В связи с этими обстоятельствами  церковь, с высочайшего разрешения российского императора и согласия жертвователя Егора Никитича Анаева, была передана лютеранам, достроена на деньги  Егора Никитича и освящена  26 сентября 1865 года как Евангелическо-лютеранская церковь Св.Георга. В текущем году этому событию160 лет.

19 августа 1991 г. В Самаре была заново официально зарегистрирована  «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары». Благодаря усилиям общины, российских немцев и широкой общественности города и области 6 сентября 1991 г. Решением горисполкома общине был передан комплекс Лютеранской кирхи.

21 декабря 1991 г. при сильном морозе (отопление в полуразрушенном храме отсутствовало) было отпраздновано первое Рождественское богослужение, после более 60-летнего перерыва. Постепенно началось возрождение храма и общины. 8 августа 1993 года был заново установлен крест на колокольне нашей церкви, который виден издалека,  4 сентября 1994  года церковь была освящена после  ремонта. В июне 2003 года в Лютеранской церкви г. Самары зазвучал настоящий механический орган – подарок братьев по вере из г. Штутгарта.

В июле 2010 г. по распоряжению В. В. Путина, на тот момент Председателя Правительства РФ, комплекс Лютеранской кирхи был передан в собственность общины.

Благодаря финансовой помощи Правительства Самарской области ведется реставрация комплекса – объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

 

Мероприятия, посвященные юбилею:

- 26 сентября 2025 г. в 18.00 – торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 160-летию со дня освящения церкви с официальными представителями руководства города и области.

- 27 сентября 2025 г. в 18.30 – художественный вечер в зале Евангелическо-

лютеранской церкви Св. Георга г.Самары (орган)

- 28 сентября 2025 г.

10.00 – торжественное богослужение в Евангелическо-лютеранской церкви

Св. Георга г. Самары

16.00 – органный концерт. Органист Штефан Кисслинг (Германия)

 

