Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025

Художественный руководитель фестиваля – музыкант с мировым именем Вадим Репин, один из лучших скрипачей современности.

В рамках проекта в Самарской филармонии и Тольяттинской филармонии при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Самарской области состоятся концерты:

16 октября - Камерный вечер Транссибирского Арт-фестиваля 2025 в Самаре с участием народного артиста РФ Вадима Репина, заслуженной артистки РФ, концертмейстера оркестра Михайловского театра и оркестра musicAeterna Ольги Волковой (скрипка), лауреата XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского Александра Рамма (виолончель), лауреатов международных конкурсов Светланы Смолиной (фортепиано, Россия-США) и Наила Бакиева (альт).

18 октября в Тольяттинской филармонии, а 19 октября - в Самарской пройдут симфонические вечера Транссибирского Арт-фестиваля 2025 с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко, скрипача с мировым именем Вадима Репина, лауреата XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского, виолончелиста Александра Рамма и пианистки Светланы Смолиной.

Самару ждёт невероятно насыщенная программа: Симфоническая поэма «Ветер Сибири» Б. Чайковского, Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром до мажор Л. ван Бетховена и Первая симфония И.Брамса. В Тольятти прозвучит увертюра к опере «Дон Жуан» В.А. Моцарта, также Тройной концерт Бетховена и Первая симфония И.Брамса.

Транссибирский Арт-Фестиваль 2025– яркий музыкальный проект, который вносит большой вклад в развитие российской и мировой культуры, делает величайшие шедевры мировой музыки доступными для жителей многих российских городов. Сегодня Транссибирский Арт-Фестиваль известен не только в России, но и во всем мире. Участие Самары и Тольятти в столь масштабном музыкальном фестивале дает уникальную возможность публике в регионе услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством.