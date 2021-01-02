Самарская филармония приглашает  на новогодний спектакль «Страсти по Насте»

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3 января 2021 г., в воскресенье, в 11.00 и в 14.00 Самарская филармония приглашает ребят и их родителей на новогодний музыкальный спектакль «Страсти по Насте».

Весёлый и поучительный спектакль по пьесе Михаила Бартеньева. Главный герой – традиционный персонаж русского ярмарочного балагана Петрушка. Кукольный герой на равных общается и с героями сказки, и со зрителями. Сюжет основан на мотивах русских народных сказок, но полон современных реалий. В новом спектакле много музыки, ярких персонажей, неожиданных поворотов сюжета и, конечно, всё заканчивается победой добра.

Дед Мороз и Снегурочка по традиции зажгут с ребятами новогодние огни на празднично украшенной сцене филармонии и подарят всем зрителям новогоднюю сказку.

Исполнители:

Заслуженная артистка России Лидия Наливайко (художественное слово)

лауреат всероссийских и международных конкурсов Оксана Антонова (сопрано)

лауреат международного конкурса Ольга Пятникова (меццо-сопрано)

лауреат международного конкурса Антон Степанов (бас)

Сергей Коган (скрипка)

лауреат международного конкурса Елена Кротова (фортепиано)

В составе возможны изменения, передает пресс-служба минкульта СО.