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Самара готовится встречать Всероссийский конкурс молодых музыкантов-народников «Созвездие Жигулей»

20 ноября 2023 18:20
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В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

С 22 по 26 ноября 2023 года в Самаре состоится XIV Всероссийский конкурс молодых музыкантов – исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей».

Торжественное открытие конкурса пройдет в Самарской государственной филармонии 22 ноября, в 18:00, с участием Государственного академического Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова.

XIV Всероссийский конкурс молодых музыкантов – исполнителей на народных инструментах проходит в Самарской области с 1993 года и считается одним наиболее престижных профессиональных состязаний для детей и молодежи и носит имя выдающегося педагога-музыканта XX столетия, заслуженного работника культуры РСФСР Дмитрия Георгиевича Шаталова. Его баянная школа, заложившая глубочайшие корни, в новом столетии имеет яркое продолжение в лице его воспитанников-учеников. На протяжении ряда лет Д.Г. Шаталов возглавлял Куйбышевское музыкальное училище, воспитал плеяду музыкантов российского масштаба – педагогов, артистов филармоний, руководителей образовательных учреждений, композиторов.

Концепцию конкурса 2023 года определяет объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника. Это год, посвящённый самым главным людям, чья миссия формирует личность, её духовность, опыт и знания, раскрывает, развивает талант для его дальнейшей реализации на благо общества.

Благодаря вниманию Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова к культурным инициативам, в регионе сохраняются традиции русской школы исполнительства на народных инструментах и оказывается поддержка творчески одаренной молодежи.

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. Проходит конкурс по номинациям: «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Классическая шестиструнная гитара». Участниками конкурса прежних лет стали молодые музыканты из Республики Татарстан, Красноярского края, Архангельской, Брянской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Самарской областей, города Москвы. Многие участники конкурса прошлых лет стали концертными исполнителями, дирижерами, преподавателями, авторами научно-исследовательских работ.

Художественный руководитель конкурса – профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов, лауреат Губернской премии в области культуры Виталий Палладьевич Максимов. Ученик и последователь школы Д.Г. Шаталова. На конкурсе будут исполняться авторские произведения В.П. Максимова для баяна и аккордеона как обязательные конкурсные сочинения.

В состав жюри входят ведущие специалисты в области исполнительства на народных инструментах из консерваторий Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Самары. Конкурсанты все чаще исполняют произведения современных отечественных композиторов. Максимов В.П., Харисов В.В. и др. деятели искусств, в разные годы становившиеся членами жюри конкурса, являются авторами музыкальных произведений, которые активно исполняются конкурсантами, а также входят в обязательные программные требования.

Закрытие конкурса состоится 26 ноября в 16:00 в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

На протяжении многих лет конкурс направлен не только на сохранение и развитие музыкальной культуры России, поддержку и популяризацию народного музыкального искусства, но и на духовное, культурное, нравственное возрождение всего нашего общества, национальное самосознание. Народное творчество всегда было фундаментом нравственного здоровья нации. Конкурс «Созвездие Жигулей» открывает новые имена молодых дарований, программы участников становятся профессиональнее, звучание качественнее. Инструментарий Самарской области обновляется благодаря активному участию в национальном проекте «Культура», является заслугой, в том числе, директоров школ искусств.

Сегодня Самарский регион плодотворно взаимодействует с ведущими консерваториями России, в том числе с 2023 года налажено культурное сотрудничество с РАМ имени Гнесиных, в Самарской области прошли мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения Е.Ф. Гнесиной.

Учредителем конкурса является Министерство культуры Самарской области, организует и проводит конкурс государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» на базах ДЦМШ, ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова.

 

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