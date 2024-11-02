92

С 5 ноября по 2 декабря 2024 года состоится Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас».



Её реализует Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой УЧИ.РУ в целях продвижения национального проекта «Культура».



Олимпиада пройдет для учащихся 1-11 классов. Её цель — повышение интереса и расширение знаний учеников к русскому языку, литературе, культуре и географии, а также помощь в установлении взаимосвязи разных аспектов русской культуры и родного языка друг с другом.

Для успешного выполнения заданий не требуются углубленные знания школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу участникам всех возрастов.

Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Прошедшие Олимпиаду получат грамоты или сертификаты. Награды будут доступны в личных кабинетах на следующий день после завершения. Учителям и образовательным организациям будут направлены благодарственные письма

Сайт олимпиады: https://cultura.uchi.ru/

Фото: минкульт СО