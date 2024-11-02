Я нашел ошибку
Главные новости:
"Сейчас задача - быть в восьмерке".
Вячеслав Федорищев: "Крылья Советов" будем поддерживать" 
В числе объектов, которые они посетили, - завод «Траектория – Сервис», спорткомплекс «Олимп», санаторий «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, Дом культуры в поселке Серноводск.
Вячеслав Федорищев подвел итоги совместного с членами Правительства выезда в Сергиевский район
Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.
С 5 ноября по 2 декабря 2024 года состоится Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас».
Поставщиками этих компаний стали 85 самозанятых региона. 
Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 74 млн. рублей
Санаторий входит в число 18 уникальных курортов страны, а его главным богатством являются природные лечебные факторы.
Более 100 ветеранов СВО смогут пройти реабилитацию в санатории «Сергиевские минеральные воды»
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
При участии звезд российской эстрады Зары, ST и Олега Газманова.
Самарские коллективы примут участие в концерте 25 финалистов Национального проекта «Родники-2024»
Под Самарой автомобиль насмерть задавил свою хозяйку
Под Самарой автомобиль насмерть задавил свою хозяйку
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.44
0.42
EUR 105.84
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В новом пространстве «ЗИМ Галереи» открылась выставка Жить.Строить.Шить
Писатель Вадим Морозов расскажет о культуре байкеров Самары на рубеже тысячелетий
Мыслить, как изобретатели: Самарская областная научная библиотека приглашает на семинар
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 5 ноября по 2 декабря 2024 года состоится Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас».

2 ноября 2024 20:34
92
Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

С 5 ноября по 2 декабря 2024 года состоится Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас».

Её реализует Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой УЧИ.РУ в целях продвижения национального проекта «Культура».

Олимпиада пройдет для учащихся 1-11 классов. Её цель — повышение интереса и расширение знаний учеников к русскому языку, литературе, культуре и географии, а также помощь в установлении взаимосвязи разных аспектов русской культуры и родного языка друг с другом.

Для успешного выполнения заданий не требуются углубленные знания школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу участникам всех возрастов.

Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Прошедшие Олимпиаду получат грамоты или сертификаты. Награды будут доступны в личных кабинетах на следующий день после завершения. Учителям и образовательным организациям будут направлены благодарственные письма

Сайт олимпиады: https://cultura.uchi.ru/

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
2 ноября 2024  19:45
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
109
Жителям Самарской области обещают метель
2 ноября 2024  13:49
Жителям Самарской области обещают метель
241
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
2 ноября 2024  13:44
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
242
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
1 ноября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
457
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
1 ноября 2024  10:39
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
420
Весь список