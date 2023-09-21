С 24 сентября в Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

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С 24 сентября по 1 октября 2023 года в столице 63-го региона состоится VI Межрегиональный фестиваль «Волга театральная».

В рамках этого масштабного культурного события публике представят 13 спектаклей театров из десяти российских городов: Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Оренбурга, Рыбинска, Уфы (Республика Башкортостан), Йошкар-Олы (Республика Марий Эл), Альметьевска (Республика Татарстан), Чебоксар (Чувашская Республика).

Вниманию зрителей будут представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности. Фестиваль проводится один раз в два года на территории городского округа Самара, начиная с 2013 года.

Победа на межрегиональном фестивале «Волга театральная» в Самаре стала престижной, творческие коллективы по возращении сообщают о ней с гордостью, она попадает в историю того или иного театра. Это конкурсный фестиваль, в рамках которого работает высокопрофессиональное жюри, определяющее положительные тенденции развития театров Приволжского федерального округа, а также функционирует театральная лаборатория, обеспечивающая научную составляющую через организацию всероссийских семинаров театральной критики Союза театральных деятелей России.

Фестивальные спектакли будут показаны на площадках Самарского академического театра драмы им. М.Горького, театра «Самарская площадь», театра драмы «Камерная сцена», театра «Грань» и Дворца культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина.

Фото: администрация Самары