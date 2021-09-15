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С 23 сентября по 3 октября в 27 городах России пройдет Фестиваль корейского кино

15 сентября 2021 10:27
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С 23 сентября по 3 октября в 27 городах России пройдет Фестиваль корейского кино

С 23 сентября по 3 октября в 27 городах России пройдет Фестиваль корейского кино (KFF – Korean Film Festival). В его программу вошел фильм с участием оскароносного корейского актера Сон Кан Хо, сыгравшего в «Паразитах», и картина, снятая по сценарию всемирно известного режиссера Ким Ки Дука. Главная задача фестиваля – исследуя развитие корейского кино на протяжении последних десятилетий, показать в чем заключается секрет его успеха и ценность для зрителя. 

«KFF – самый масштабный фестиваль корейского кино в России по количеству городов-участников. В этом году он пройдет во второй раз.  Мы воспринимаем современное корейское кино как единый живой организм, интереснейшую индустрию, включая в программу и авторское кино, которое принято считать "не для всех", и блокбастеры для самой широкой аудитории», – рассказала Людмила Тремзина, основательница компании «Тиллит Стайл», организующей фестиваль.

Короткая программа будет доступна зрителям из Астрахани, Владивостока, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Казани, Красноярска, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Тюмени, Уфы, Челябинска и Ярославля.

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мытищах, Нягани, Омске, Перми, Пушкино, Саратове, Тольятти, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Чебоксарах гости смогут увидеть расширенную программу из 9 кинофильмов.

Какие фильмы вошли в программу?

Откроет фестиваль историческая драма «Трон» – хроника восьми самых трагических дней в истории Империи Чосон, противостояние царственных отца и сына.

Мелодрама «Всегда» – очаровательная, трагикомичная история знакомства бывшего спортсмена на обочине жизни и бойкой слепой девушки.

Исторический кинофильм «Убийство» вернет зрителей в прошлое Южной Кореи, в первую половину XX века. Это зрелищный шпионский экшен в ретро-стиле о борьбе корейских повстанцев за свою свободу во времена японской оккупации.

«Исчезнувшее время: мальчик, который вернулся» – грустная, но светлая сказка о дружбе и умении ждать, которая закроет короткую программу фестиваля.

«Инсайдеры» – политический детектив, гангстерское кино, экшен и даже черная комедия. «Звездный» актерский состав кинокартины возглавляет Ли Бён Хон.

«Трудный день» – смесь экшена и черной комедии, способная своим абсурдным жестким юмором и лихими сюжетными поворотами сравниться с фильмами Братьев Коэн и Гая Ричи.

«Несмонтированный фильм» снят по сценарию Ким Ки Дука. Это история о кино, а также о тех и для тех, кто его любит.

«Воспоминания убийцы» – этот фильм посвящен самым темным закоулкам сознания преступника.

Закрывает расширенную программу кинофильм «Таксист» – драма, основанная на реальных событиях. Главную роль исполняет знакомый российской публике по фильму «Паразиты» Сон Кан Хо.

18+

Теги: кино фестиваль

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