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С 21 по 25 сентября в Самаре проходит Международный конкурс исполнительского искусства «Виват, Баян!»
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С 21 по 25 сентября в Самаре проходит Международный конкурс исполнительского искусства «Виват, Баян!»

21 сентября 2021 15:38
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Баянисты со всего мира вновь съезжаются в Самару, чтобы помериться силами в семи номинациях, в каждой из которых будут представлены разные возрастные категории. 

С 21 по 25 сентября в Самаре проходит XIX Международный конкурс исполнительского искусства «Виват, Баян!». Баянисты со всего мира вновь съезжаются в Самару, чтобы помериться силами в семи номинациях, в каждой из которых будут представлены разные возрастные категории. 

С добрыми пожеланиями в своём приветственном адресе к организаторам, участникам и гостям конкурса обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Наш регион вновь принимает самых талантливых баянистов со всего мира, чтобы в очном состязании выявить среди них лучших из лучших. И каждый раз мы испытываем гордость от того, что у баяна – самарская душа. Ведь именно здесь, на нашей родной земле гармонист, конструктор музыкальных инструментов Павел Чулков создал первый баян, стремительно покоривший все страны и континенты. Для сотен одаренных баянистов разных возрастов участие в нём – это не только источник творческого вдохновения и ценный опыт публичных выступлений, но и возможность заявить о себе, сделать ещё один важный шаг в своей музыкальной карьере».

Задачей конкурса является развитие истинно русской культуры баянного творчества, поддержка молодых исполнителей и популяризация этого вида музыкального искусства. Лауреаты в каждой номинации получат дипломы, ценные призы и высокие денежные премии. 

«Уверен, что эти несколько конкурсных дней станут настоящим праздником как для исполнителей, так и для любителей баяна. Мы и дальше будем поддерживать все начинания, позволяющие возрождать интерес к народной культуре, выявлять молодые таланты и зажигать новые звезды, сохранять высокие традиции исполнительского искусства», – отметил губернатор.

Художественный руководитель конкурса – заслуженный артист РФ, заслуженный артист Самарской области, лауреат международных конкурсов Сергей Войтенко. Члены жюри – известные мастера баянного искусства, профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля. Конкурсные прослушивания являются открытыми. 

В рамках конкурса будут проводиться ежевечерние концерты в КТК «Дирижабль». 

Конкурс не только позволяет начинающим баянистам продемонстрировать свои таланты, перед самыми лучшими из них он открывает реальную возможность выйти на мировой уровень. Конкурс «Виват, Баян!» является отборочным этапом на мировые конкурсы баянистов и аккордеонистов «Трофей мира» и «Кубок мира». 

За 18 лет на фестивальной сцене выступили лучшие музыканты России и мира: Вильям Сабатье, Николя Массутье, Клаудио Якомуччи, Эрик Бувель, группа Алена Мюзикини, Эми Драгой, дуэт «Москва-Париж», Фридрих Липс, Сергей Осокин, Виктор Романько и многие другие.

 

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