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С 1 февраля 2022 года Тольяттинская филармония получит статус государственного учреждения

7 декабря 2021 15:11
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С 1 февраля 2022 года Тольяттинская филармония получит статус государственного учреждения

Тольяттинская филармония была создана в мае 1992 года. Первым коллективом стал симфонический оркестр. Кстати, в его создании участвовали народный артист СССР Владимир Спиваков и президент (в то время) «АВТОВАЗа» Владимир Каданников.

Сегодня штатная численность учреждения — 171 человек.

До введения антивирусных ограничений филармония проводила более 200 мероприятий в год, которые посещали около 100 тыс. человек.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, филармония постоянно развивается, недавно в ней открыли виртуальный концертный зал и камерный зал на 120 мест. И это – при муниципальных возможностях.

Я уверен, что статус госпредприятия позволит привлечь больше инвестиций и вывести работу филармонии на качественно новый уровень.

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