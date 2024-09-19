«Русская классика. Страницы прозы»: в Самаре пройдет Всероссийский театральный фестиваль

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С 23 по 29 сентября на сцене муниципального театра «Камерная сцена» состоится V Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Мероприятие организовано театром совместно с Департаментом культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара при участии Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ. В этом году он посвящен 225–летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» - единственный в своем роде, он собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы. Русская классика сегодня актуальна, как никогда, она является основой духовной жизни нашего общества, формирует систему нравственных ценностей.

Начиная с 2014 года на фестивале были показаны спектакли театрами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Липецка, Тамбова, Орла, Ульяновска.

В V театральном фестивале примут участие следующие театры: театр юного зрителя (г. Королев), Ульяновский драматический театр (г. Ульяновск), Тамбовский молодежный театр (г. Тамбов), театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева (г. Саратов), Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького (г. Нижний Новгород), самарские театры.

Фестиваль конкурсный. Жюри вручит победителям памятные призы и дипломы в 8 номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художника», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Специальный приз жюри».

Фото: администрация Самары