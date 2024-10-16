Россия и Китай объединятся для съемок ремейка «Невероятных приключений итальянцев в России»

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Российские и китайские кинематографисты объединятся для съемок ремейка советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», рассказал ТАСС председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на заседании комитета, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, передает РБК.

По словам Титова, в съемках примут участие китайские актеры. Какие именно, будут ли задействованы российские артисты, кто займет режиссерское кресло — все это пока неизвестно.

Фильм станет частью грядущих совместных проектов двух стран.

В беседе с «Газетой.Ru» внук режиссера Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский прокомментировал возможный выход ремейка комедии Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием китайских актеров.

«Расцениваю нейтрально. Разве что мне во всех этих бесконечных ремейках советской классики видится кризис идей в российском кино. К сожалению, такие фильмы редко получаются удачными», — сказал Трояновский.

Фото: freepik.com