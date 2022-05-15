Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище в Подмосковье

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Народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова в воскресенье похоронили на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах. Об этом сообщил ТАСС директор певца Александр Яковлев.

Ибрагимов умер 14 мая в возрасте 74 лет.

"Да, похороны завершились", - сказал собеседник агентства.

Ранее гражданское прощание, а также религиозный обряд по мусульманскому обычаю прошли в Московской соборной мечети.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове, вскоре семья переехала в Казань. Там Ибрагимов окончил музыкальную школу и Казанскую государственную консерваторию, а также начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля. Всесоюзный успех и известность пришли к артисту после участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию.

Ибрагимов работал как в опере, так и на эстраде, где в его репертуар вошли шлягеры "Любовь настала", "Наш город", "В краю магнолий" и многие другие. Также снимался в кино, наиболее известным фильмом с его участием стал "Итальянский контракт" 1993 года.

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