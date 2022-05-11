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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 

11 мая 2022 15:57
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 Не забывайте, что вечера прохладные, обязательно берите с собой куртки/пледы.

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на 12, 13, 14 и 15 мая:
 
Четверг (12 мая):
17.00-18.30 Шербурские зонтики,1964г
18.40-21.50 А зори здесь тихие, 1972г

Пятница (13 мая):
17.30-19.00 Свадьба в Малиновке, 1967г
19.10-21.30 Форест Гамп, 1994г

Суббота (14 мая):
15.30-17.40 Тимур и его команда, 1977г
17.50-19.50 28 Панфиловцев, 2016г
20.00-22.00 Красотка, 1990г

Воскресенье (15мая):
15.40-16.00 Малыш и Карлсон, 1968г
16.10-17.40 Домовой, 2019г
17.50-19.35 Тайна Коко, 2017г
19.45-21.30 Охотники за привидениями, 1984г

 Не забывайте, что вечера прохладные, обязательно берите с собой куртки/пледы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия

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